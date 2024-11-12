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В Химках завершили ремонт надземного перехода у торгового центра "Лига" - РИА Новости, 12.11.2024
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12:44 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/khimki-1983264803.html
В Химках завершили ремонт надземного перехода у торгового центра "Лига"
В Химках завершили ремонт надземного перехода у торгового центра "Лига" - РИА Новости, 12.11.2024
В Химках завершили ремонт надземного перехода у торгового центра "Лига"
В городском округе Химки завершили ремонт надземного перехода, соединяющего улицы Горшина, 9 Мая и Юбилейный проспект - у торгового комплекса "Лига", сообщает... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:44
2024-11-12T12:44
ленинградское шоссе
андрей чернышов
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки завершили ремонт надземного перехода, соединяющего улицы Горшина, 9 Мая и Юбилейный проспект - у торгового комплекса "Лига", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В этом году переходу исполнилось 15 лет. Это первые масштабные работы с момента открытия. Специалисты заменили плитку из керамогранита, перекрасили металлические поверхности и стены, а также обновили остекление. Для удобства жителей в зимний период оборудовали лестницы противоскользящим резиновым покрытием. "Работы выполнили с использованием современных материалов и технологий, что обеспечит долговечность и устойчивость конструкции. Мосты и пешеходные переходы – важная часть дорожной инфраструктуры Химок. Поэтому необходимо поддерживать эти объекты в рабочем состоянии", – отметил директор МБУ "ОГХ" Андрей Чернышов. В Химках также приступили к ремонту моста через Ленинградское шоссе. Здесь заменят все лестничные марши, после чего приступят к покраске и благоустройству прилегающей территории. Все работы планируют завершить до конца ноября.
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ленинградское шоссе
химки (городской округ в московской области)
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ленинградское шоссе, андрей чернышов, химки (городской округ в московской области)
Ленинградское шоссе, Андрей Чернышов, Химки (городской округ в Московской области)

В Химках завершили ремонт надземного перехода у торгового центра "Лига"

© Фото : пресс-служба администрации ХимокНадземный переход у ТЦ в Химках
Надземный переход у ТЦ в Химках - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Надземный переход у ТЦ в Химках. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки завершили ремонт надземного перехода, соединяющего улицы Горшина, 9 Мая и Юбилейный проспект - у торгового комплекса "Лига", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году переходу исполнилось 15 лет. Это первые масштабные работы с момента открытия. Специалисты заменили плитку из керамогранита, перекрасили металлические поверхности и стены, а также обновили остекление. Для удобства жителей в зимний период оборудовали лестницы противоскользящим резиновым покрытием.
"Работы выполнили с использованием современных материалов и технологий, что обеспечит долговечность и устойчивость конструкции. Мосты и пешеходные переходы – важная часть дорожной инфраструктуры Химок. Поэтому необходимо поддерживать эти объекты в рабочем состоянии", – отметил директор МБУ "ОГХ" Андрей Чернышов.
В Химках также приступили к ремонту моста через Ленинградское шоссе. Здесь заменят все лестничные марши, после чего приступят к покраске и благоустройству прилегающей территории. Все работы планируют завершить до конца ноября.
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Ленинградское шоссеАндрей ЧернышовХимки (городской округ в Московской области)
 
 
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