https://ria.ru/20241112/khimki-1983264803.html

В Химках завершили ремонт надземного перехода у торгового центра "Лига"

В Химках завершили ремонт надземного перехода у торгового центра "Лига" - РИА Новости, 12.11.2024

В Химках завершили ремонт надземного перехода у торгового центра "Лига"

В городском округе Химки завершили ремонт надземного перехода, соединяющего улицы Горшина, 9 Мая и Юбилейный проспект - у торгового комплекса "Лига", сообщает... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:44

2024-11-12T12:44

2024-11-12T12:44

ленинградское шоссе

андрей чернышов

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки завершили ремонт надземного перехода, соединяющего улицы Горшина, 9 Мая и Юбилейный проспект - у торгового комплекса "Лига", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В этом году переходу исполнилось 15 лет. Это первые масштабные работы с момента открытия. Специалисты заменили плитку из керамогранита, перекрасили металлические поверхности и стены, а также обновили остекление. Для удобства жителей в зимний период оборудовали лестницы противоскользящим резиновым покрытием. "Работы выполнили с использованием современных материалов и технологий, что обеспечит долговечность и устойчивость конструкции. Мосты и пешеходные переходы – важная часть дорожной инфраструктуры Химок. Поэтому необходимо поддерживать эти объекты в рабочем состоянии", – отметил директор МБУ "ОГХ" Андрей Чернышов. В Химках также приступили к ремонту моста через Ленинградское шоссе. Здесь заменят все лестничные марши, после чего приступят к покраске и благоустройству прилегающей территории. Все работы планируют завершить до конца ноября.

https://ria.ru/20241108/fakel-1982749760.html

ленинградское шоссе

химки (городской округ в московской области)

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ленинградское шоссе, андрей чернышов, химки (городской округ в московской области)