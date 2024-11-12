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Российские владельцы арены Helsinki Hall заключили сделку о ее продаже - РИА Новости, 12.11.2024
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22:21 12.11.2024 (обновлено: 23:57 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/khelsinki-1983405534.html
Российские владельцы арены Helsinki Hall заключили сделку о ее продаже
Российские владельцы арены Helsinki Hall заключили сделку о ее продаже - РИА Новости, 12.11.2024
Российские владельцы арены Helsinki Hall заключили сделку о ее продаже
Российские владельцы арены Helsinki Hall в финской столице заключили сделку о ее продаже, сообщил член совета директоров компании — владельца арены и поверенный РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:21
2024-11-12T23:57
хельсинки
финляндия
россия
геннадий тимченко
роман ротенберг
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские владельцы арены Helsinki Hall в финской столице заключили сделку о ее продаже, сообщил член совета директоров компании — владельца арены и поверенный в делах бизнесмена Геннадия Тимченко в республике Кай Паананен, его слова приводит газета Ilta-Sanomat."Я могу подтвердить, что документы о продаже подписаны", — сказал он.По словам Паананена, стороны достигли консенсуса по всем деталям.По данным СМИ, арену купила местная инвестиционная компания Trevian, через которую в сделке участвует группа финских инвесторов. На собрании акционеров Helsinki Hall ее стоимость называли на уровне 57 миллионов евро. Тем не менее, как уточняет издание, с тех пор она выросла еще на три миллиона. Для осуществления сделки теперь требуется одобрение властей и разрешение на уровне Евросоюза. По данным местных СМИ, Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями Евросоюза российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В декабре прошлого года сообщалось, что владельцы могут продать арену согласно статье, принятой вместе с 12-м пакетом санкций против Москвы. Власти города Хельсинки намеревались конфисковать недвижимость, чтобы вернуть ее в эксплуатацию, поскольку переговоры о добровольной продаже не привели к желаемому результату. Администрация Хельсинки 30 октября подала иск в суд, чтобы добиться расторжения договора аренды с российскими владельцами Helsinki Hall, ссылаясь на невыплату ими задолженности по аренде земли. Задолженность составляет более 200 тысяч евро. Ранее финские СМИ сообщали, что компания — владелец арены находится на грани банкротства из-за неоплаченных счетов за электричество на сотни тысяч евро. Внести платежи при этом невозможно, поскольку финские банки не могут обработать платежные операции владельцев, находящихся под санкциями, а активы компании заморожены.
https://ria.ru/20241028/rtsnk-1980513252.html
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хельсинки, финляндия, россия, геннадий тимченко, роман ротенберг, евросоюз, в мире
Хельсинки, Финляндия, Россия, Геннадий Тимченко, Роман Ротенберг, Евросоюз, В мире
Российские владельцы арены Helsinki Hall заключили сделку о ее продаже

Российские владельцы арены в Хельсинки заключили сделку о ее продаже

CC BY-SA 4.0 / Roopeank / Helsinki Arena March 2022Вид на Helsinki Hall
Вид на Helsinki Hall - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Roopeank / Helsinki Arena March 2022
Вид на Helsinki Hall. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские владельцы арены Helsinki Hall в финской столице заключили сделку о ее продаже, сообщил член совета директоров компании — владельца арены и поверенный в делах бизнесмена Геннадия Тимченко в республике Кай Паананен, его слова приводит газета Ilta-Sanomat.
«
"Я могу подтвердить, что документы о продаже подписаны", — сказал он.
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По словам Паананена, стороны достигли консенсуса по всем деталям.
По данным СМИ, арену купила местная инвестиционная компания Trevian, через которую в сделке участвует группа финских инвесторов.
На собрании акционеров Helsinki Hall ее стоимость называли на уровне 57 миллионов евро. Тем не менее, как уточняет издание, с тех пор она выросла еще на три миллиона.
Для осуществления сделки теперь требуется одобрение властей и разрешение на уровне Евросоюза.
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По данным местных СМИ, Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями Евросоюза российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В декабре прошлого года сообщалось, что владельцы могут продать арену согласно статье, принятой вместе с 12-м пакетом санкций против Москвы. Власти города Хельсинки намеревались конфисковать недвижимость, чтобы вернуть ее в эксплуатацию, поскольку переговоры о добровольной продаже не привели к желаемому результату.
Администрация Хельсинки 30 октября подала иск в суд, чтобы добиться расторжения договора аренды с российскими владельцами Helsinki Hall, ссылаясь на невыплату ими задолженности по аренде земли. Задолженность составляет более 200 тысяч евро.
Ранее финские СМИ сообщали, что компания — владелец арены находится на грани банкротства из-за неоплаченных счетов за электричество на сотни тысяч евро. Внести платежи при этом невозможно, поскольку финские банки не могут обработать платежные операции владельцев, находящихся под санкциями, а активы компании заморожены.
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ХельсинкиФинляндияРоссияГеннадий ТимченкоРоман РотенбергЕвросоюзВ мире
 
 
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