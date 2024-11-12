https://ria.ru/20241112/khelsinki-1983405534.html

Российские владельцы арены Helsinki Hall заключили сделку о ее продаже

Российские владельцы арены Helsinki Hall заключили сделку о ее продаже - РИА Новости, 12.11.2024

Российские владельцы арены Helsinki Hall заключили сделку о ее продаже

Российские владельцы арены Helsinki Hall в финской столице заключили сделку о ее продаже, сообщил член совета директоров компании — владельца арены и поверенный РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T22:21

2024-11-12T22:21

2024-11-12T23:57

хельсинки

финляндия

россия

геннадий тимченко

роман ротенберг

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873041949_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_29655946af5eecea78bb9cda3202abcb.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские владельцы арены Helsinki Hall в финской столице заключили сделку о ее продаже, сообщил член совета директоров компании — владельца арены и поверенный в делах бизнесмена Геннадия Тимченко в республике Кай Паананен, его слова приводит газета Ilta-Sanomat."Я могу подтвердить, что документы о продаже подписаны", — сказал он.По словам Паананена, стороны достигли консенсуса по всем деталям.По данным СМИ, арену купила местная инвестиционная компания Trevian, через которую в сделке участвует группа финских инвесторов. На собрании акционеров Helsinki Hall ее стоимость называли на уровне 57 миллионов евро. Тем не менее, как уточняет издание, с тех пор она выросла еще на три миллиона. Для осуществления сделки теперь требуется одобрение властей и разрешение на уровне Евросоюза. По данным местных СМИ, Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями Евросоюза российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В декабре прошлого года сообщалось, что владельцы могут продать арену согласно статье, принятой вместе с 12-м пакетом санкций против Москвы. Власти города Хельсинки намеревались конфисковать недвижимость, чтобы вернуть ее в эксплуатацию, поскольку переговоры о добровольной продаже не привели к желаемому результату. Администрация Хельсинки 30 октября подала иск в суд, чтобы добиться расторжения договора аренды с российскими владельцами Helsinki Hall, ссылаясь на невыплату ими задолженности по аренде земли. Задолженность составляет более 200 тысяч евро. Ранее финские СМИ сообщали, что компания — владелец арены находится на грани банкротства из-за неоплаченных счетов за электричество на сотни тысяч евро. Внести платежи при этом невозможно, поскольку финские банки не могут обработать платежные операции владельцев, находящихся под санкциями, а активы компании заморожены.

https://ria.ru/20241028/rtsnk-1980513252.html

https://ria.ru/20241112/es-1983294870.html

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980718030.html

хельсинки

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хельсинки, финляндия, россия, геннадий тимченко, роман ротенберг, евросоюз, в мире