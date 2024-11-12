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Американский сенатор назвал армию в США катастрофой - РИА Новости, 12.11.2024
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21:15 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/katastrofa-1983400846.html
Американский сенатор назвал армию в США катастрофой
Американский сенатор назвал армию в США катастрофой - РИА Новости, 12.11.2024
Американский сенатор назвал армию в США катастрофой
Американская армия сейчас не в состоянии одолеть ни одного противника, заявил американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T21:15
2024-11-12T21:15
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американская армия сейчас не в состоянии одолеть ни одного противника, заявил американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль. "Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас... наша армия - это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас", - заявил он в эфире телеканала Fox News. В июле в США был опубликован доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны, согласно которому вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения.
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в мире, сша, алабама
В мире, США, Алабама
Американский сенатор назвал армию в США катастрофой

Сенатор-республиканец: армия в США сейчас не в состоянии никого одолеть

CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise
Солдаты армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американская армия сейчас не в состоянии одолеть ни одного противника, заявил американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль.
"Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас... наша армия - это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас", - заявил он в эфире телеканала Fox News.
В июле в США был опубликован доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны, согласно которому вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения.
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