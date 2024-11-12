https://ria.ru/20241112/kara-1983279094.html
Путин поздравил режиссера Юрия Кару с юбилеем
Путин поздравил режиссера Юрия Кару с юбилеем - РИА Новости, 12.11.2024
Путин поздравил режиссера Юрия Кару с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем режиссера Юрия Кару, отметив его многогранный талант и смелость настоящего художника, соответствующая... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:34
2024-11-12T13:34
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем режиссера Юрия Кару, отметив его многогранный талант и смелость настоящего художника, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. Режиссер, сценарист и продюсер Юрий Кара отмечает во вторник 70-летие. "Многогранный талант, мастерство, смелость настоящего художника помогли вам в полной мере реализовать свой профессиональный, творческий потенциал – стать успешным, востребованным режиссером, сценаристом и продюсером, внести созидательный вклад в развитие отечественного кинематографа", - говорится в сообщении. Президент пожелал режиссеру здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего. Кара – заслуженный деятель искусств РФ (2005), режиссер фильмов "Завтра была война", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022).
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россия, юрий карих, владимир путин, общество
Россия, Юрий Карих, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил режиссера Юрия Кару с юбилеем
Путин отметил многогранный талант и смелость режиссера Юрия Кары
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем режиссера Юрия Кару, отметив его многогранный талант и смелость настоящего художника, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля
.
Режиссер, сценарист и продюсер Юрий Кара отмечает во вторник 70-летие.
"Многогранный талант, мастерство, смелость настоящего художника помогли вам в полной мере реализовать свой профессиональный, творческий потенциал – стать успешным, востребованным режиссером, сценаристом и продюсером, внести созидательный вклад в развитие отечественного кинематографа", - говорится в сообщении.
Президент пожелал режиссеру здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.
Кара – заслуженный деятель искусств РФ (2005), режиссер фильмов "Завтра была война", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022).