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Биография Юрия Кары - РИА Новости, 12.11.2024
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01:25 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kara-1983182516.html
Биография Юрия Кары
Биография Юрия Кары - РИА Новости, 12.11.2024
Биография Юрия Кары
Режиссер, сценарист и продюсер Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, Россия). РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T01:25
2024-11-12T01:25
справки
россия
донецк
юрий кара
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Режиссер, сценарист и продюсер Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, Россия). В 1978 году окончил Московский институт стали и сплавов (ныне "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС") по специальности "физика металлов". Во время учебы был руководителем институтского вокально-инструментального ансамбля. По окончании института работал инженером-радиофизиком в Донецке.В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).Свой первый фильм "Двое на скамейке" снял в 1985 году.Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".В 1988 году снял фильм "Воры в законе", который стал лауреатом премии "Трех К" (конъюнктура, коммерция, китч).В 1990 году Кара представил свою следующую картину "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".В 1994 году он снял "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову. Юрию Каре удалось собрать в картине по истине звездный состав. Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. В картине также снимались такие известные актеры, как Александр Филиппенко, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Александра Захарова, Леонид Куравлев, Игорь Верник, Вячеслав Шалевич, Лев Дуров, а также Михаил Ульянов. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года. В 2000-х годах Юрий Кара снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я – кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007). В 2007 году был представлен его художественный фильм "Королев". Картина получила приз Гильдии кинорежиссеров России на фестивале "Сталкер" в 2008 году. В 2010 году на российские экраны вышел его фильм "Гамлет", где действие пьесы Уильяма Шекспира перенесено в наши дни, часть событий происходит в столичных клубах. В 2015 году он снял биографическую драму "Главный" о развитии космонавтики в России на основе фактов из жизни и деятельности Сергея Королева. Большинство фильмов Юрий Кара снял по собственным сценариям.В качестве актера он снимался в эпизодических ролях в фильмах "Воры в законе" и "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", сыграл роли профессора Бокова в фильме "Репортеры", Владимира Руднева в картине "Главный" и преподавателя социологии в фильме "Азбука Морзе" (2024).Юрий Кара ведет преподавательскую деятельность на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководит мастерской кинорежиссуры.Член Союза кинематографистов России, член правления гильдии кинорежиссеров.Заслуженный деятель искусств РФ (2005).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022). Юрий Кара женат. Его супруга Ирина снялась в фильмах режиссера "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и "Мастер и Маргарита". Дочь Юлия исполнила роль Офелии в фильме "Гамлет". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, донецк, юрий кара
Справки, Россия, Донецк, Юрий Кара

Биография Юрия Кары

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинорежиссер Юрий Кара
Кинорежиссер Юрий Кара - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кинорежиссер Юрий Кара
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Режиссер, сценарист и продюсер Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, Россия).
В 1978 году окончил Московский институт стали и сплавов (ныне "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС") по специальности "физика металлов". Во время учебы был руководителем институтского вокально-инструментального ансамбля. По окончании института работал инженером-радиофизиком в Донецке.
В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).
Свой первый фильм "Двое на скамейке" снял в 1985 году.
Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".
В 1988 году снял фильм "Воры в законе", который стал лауреатом премии "Трех К" (конъюнктура, коммерция, китч).
В 1990 году Кара представил свою следующую картину "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".
В 1994 году он снял "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову.
Юрию Каре удалось собрать в картине по истине звездный состав. Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. В картине также снимались такие известные актеры, как Александр Филиппенко, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Александра Захарова, Леонид Куравлев, Игорь Верник, Вячеслав Шалевич, Лев Дуров, а также Михаил Ульянов. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года.
В 2000-х годах Юрий Кара снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я – кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007).
В 2007 году был представлен его художественный фильм "Королев". Картина получила приз Гильдии кинорежиссеров России на фестивале "Сталкер" в 2008 году.
В 2010 году на российские экраны вышел его фильм "Гамлет", где действие пьесы Уильяма Шекспира перенесено в наши дни, часть событий происходит в столичных клубах.
В 2015 году он снял биографическую драму "Главный" о развитии космонавтики в России на основе фактов из жизни и деятельности Сергея Королева.
Большинство фильмов Юрий Кара снял по собственным сценариям.
В качестве актера он снимался в эпизодических ролях в фильмах "Воры в законе" и "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", сыграл роли профессора Бокова в фильме "Репортеры", Владимира Руднева в картине "Главный" и преподавателя социологии в фильме "Азбука Морзе" (2024).
Юрий Кара ведет преподавательскую деятельность на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководит мастерской кинорежиссуры.
Член Союза кинематографистов России, член правления гильдии кинорежиссеров.
Заслуженный деятель искусств РФ (2005).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022).
Юрий Кара женат. Его супруга Ирина снялась в фильмах режиссера "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и "Мастер и Маргарита". Дочь Юлия исполнила роль Офелии в фильме "Гамлет".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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