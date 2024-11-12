https://ria.ru/20241112/kanada-1983400346.html

В Канаде произошла перестрелка у студии звукозаписи

В Канаде произошла перестрелка у студии звукозаписи - РИА Новости, 12.11.2024

В Канаде произошла перестрелка у студии звукозаписи

Более 20 человек задержаны в связи с перестрелкой у студии звукозаписи в канадском Торонто, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.11.2024

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 20 человек задержаны в связи с перестрелкой у студии звукозаписи в канадском Торонто, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на полицию. По данным правоохранителей, три человека на угнанном автомобиле подъехали к студии и открыли огонь по собравшейся у здания группы, в результате чего началась перестрелка. "Двадцать три человека находятся под стражей после того, как было совершено по меньшей мере 100 выстрелов вблизи... студии звукозаписи", - говорится в сообщении телеканала. При этом, указывает CTV News, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что полиция конфисковала 16 единиц огнестрельного оружия. Они были обнаружены внутри студии и на ее крыше, а также в находящихся неподалеку мусорных баках. Полиция не ответила на вопрос, находился ли какой-либо музыкант внутри студии во время перестрелки. Мотив инцидента выясняется, однако, похоже, речь идет о конфликте, связанном с бандами, уточняют правоохранители.

https://ria.ru/20241108/kyzyl-1982594702.html

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