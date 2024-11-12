https://ria.ru/20241112/izrail-1983391801.html

Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане

Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане - РИА Новости, 12.11.2024

Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второму этапу наземной операции в Ливане, целью которой является уничтожение ракетного потенциала шиитского движения РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:39

2024-11-12T19:39

2024-11-12T19:39

в мире

ливан

израиль

бейрут

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982929643_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_840decd305e1e8f605edf02fa5614abe.jpg

ХАЙФА, 12 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второму этапу наземной операции в Ливане, целью которой является уничтожение ракетного потенциала шиитского движения "Хезболлах" , сообщила во вторник израильская газета Maariv. "Начался второй этап наземной операции в южном Ливане, целью операции является уничтожение ракетного вооружения" Хезболлах", а также оказание дополнительного давления на террористическую организацию", - говорится в сообщении. Газета, ссылаясь на армейские источники отмечает, что силы ЦАХАЛ действуют не только на на юге Ливана, но и в Бейруте и долине Бекаа, уничтожая оружейные склады движения. Кроме того, подчеркивается, что за последний месяц" Хезболлах" выпустила около 90 БПЛА по Израилю, большинство из которых были перехвачены. В сообщении также говорится, что атака северных районов Израиля осуществлялась с тех территорий в Ливане, где еще не действовали силы ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

https://ria.ru/20241108/izrail-1982762462.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024