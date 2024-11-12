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Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане - РИА Новости, 12.11.2024
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19:39 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/izrail-1983391801.html
Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане
Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане - РИА Новости, 12.11.2024
Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второму этапу наземной операции в Ливане, целью которой является уничтожение ракетного потенциала шиитского движения РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:39
2024-11-12T19:39
в мире
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хезболла
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ХАЙФА, 12 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второму этапу наземной операции в Ливане, целью которой является уничтожение ракетного потенциала шиитского движения "Хезболлах" , сообщила во вторник израильская газета Maariv. "Начался второй этап наземной операции в южном Ливане, целью операции является уничтожение ракетного вооружения" Хезболлах", а также оказание дополнительного давления на террористическую организацию", - говорится в сообщении. Газета, ссылаясь на армейские источники отмечает, что силы ЦАХАЛ действуют не только на на юге Ливана, но и в Бейруте и долине Бекаа, уничтожая оружейные склады движения. Кроме того, подчеркивается, что за последний месяц" Хезболлах" выпустила около 90 БПЛА по Израилю, большинство из которых были перехвачены. В сообщении также говорится, что атака северных районов Израиля осуществлялась с тех территорий в Ливане, где еще не действовали силы ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане

Maariv: ЦАХАЛ начала второй этап наземной операции в Ливане

© Фото : соцсетиПоследствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан
Последствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : соцсети
Последствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан. Архивное фото
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ХАЙФА, 12 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второму этапу наземной операции в Ливане, целью которой является уничтожение ракетного потенциала шиитского движения "Хезболлах" , сообщила во вторник израильская газета Maariv.
"Начался второй этап наземной операции в южном Ливане, целью операции является уничтожение ракетного вооружения" Хезболлах", а также оказание дополнительного давления на террористическую организацию", - говорится в сообщении.
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Газета, ссылаясь на армейские источники отмечает, что силы ЦАХАЛ действуют не только на на юге Ливана, но и в Бейруте и долине Бекаа, уничтожая оружейные склады движения. Кроме того, подчеркивается, что за последний месяц" Хезболлах" выпустила около 90 БПЛА по Израилю, большинство из которых были перехвачены.
В сообщении также говорится, что атака северных районов Израиля осуществлялась с тех территорий в Ливане, где еще не действовали силы ЦАХАЛ.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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