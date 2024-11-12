https://ria.ru/20241112/issledovanie-1983269797.html

Исследование: владельцы смартфонов стали чаще сдавать их в трейд-ин

Исследование: владельцы смартфонов стали чаще сдавать их в трейд-ин - РИА Новости, 12.11.2024

Исследование: владельцы смартфонов стали чаще сдавать их в трейд-ин

В России за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин – за 10 месяцев текущего года было принято на 120% гаджетов больше, чем за... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:04

2024-11-12T13:04

2024-11-12T13:04

россия

samsung

apple

мегафон

смартфон

смартфоны

yota

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин – за 10 месяцев текущего года было принято на 120% гаджетов больше, чем за аналогичный период 2023 года, к таким выводам пришли в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota. По данным исследования, Samsung второй год подряд остается лидерами среди смартфонов, сдаваемых в трейд-ин: с января по октябрь 2024 года на устройства этого бренда пришлась треть всех сделок по программе. В тройку вошли также Xiaomi и iPhone: их доля среди сдаваемых в трейд-ин смартфонов составила 22% и 18% соответственно. При этом доля Apple даже выросла: в аналогичном периоде прошлого года она составляла всего 11%. В деньгах лидируют те же, однако первенство принадлежит Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится половина средств от сдачи по трейд-ин. Доля Samsung так же, как и в натуральном выражении, составляет треть от всех сдаваемых смартфонов, однако динамика несколько подросла и составила 32% против 28% в январе-октябре 2023 года. Xiaomi занимает третью строчку с 8%. Чаще всего среди смартфонов Samsung сдают Galaxy A10 (32 ГБ), Galaxy A50 (64 ГБ) и Galaxy A51 (64 ГБ). У Xiaomi – Redmi 9C NFC (64 ГБ), Redmi Note 9 (64 ГБ) и Redmi 9 (64 ГБ). Среди устройств от Apple чаще приносят iPhone 11 (64 ГБ), iPhone XR (64 ГБ) и iPhone 11 (128 ГБ), отмечают аналитики. Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4,5 года. На продолжительность пользования гаджетами влияет качественный и доступный ремонт устройств, а также широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трех-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные аксессуары для гаджетов – пленки, чехлы и др. "Трейд-ин — это отличная возможность для владельца смартфона получить существенную скидку на новый гаджет, при этом не уделяя времени на поиск покупателя для своего нынешнего устройства <…>", — цитируют в "МегаФоне" директора департамента по стратегии и развитию продаж Давида Борзилова.

https://ria.ru/20240726/smartfony-1962124693.html

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россия, samsung, apple, мегафон, смартфон, смартфоны, yota