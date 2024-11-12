https://ria.ru/20241112/issledovanie-1983269797.html
Исследование: владельцы смартфонов стали чаще сдавать их в трейд-ин
Исследование: владельцы смартфонов стали чаще сдавать их в трейд-ин - РИА Новости, 12.11.2024
Исследование: владельцы смартфонов стали чаще сдавать их в трейд-ин
В России за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин – за 10 месяцев текущего года было принято на 120% гаджетов больше, чем за... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:04
2024-11-12T13:04
2024-11-12T13:04
россия
samsung
apple
мегафон
смартфон
смартфоны
yota
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_0:57:3008:1749_1920x0_80_0_0_40995d3675c1af4e1398b2c549aea57f.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин – за 10 месяцев текущего года было принято на 120% гаджетов больше, чем за аналогичный период 2023 года, к таким выводам пришли в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota. По данным исследования, Samsung второй год подряд остается лидерами среди смартфонов, сдаваемых в трейд-ин: с января по октябрь 2024 года на устройства этого бренда пришлась треть всех сделок по программе. В тройку вошли также Xiaomi и iPhone: их доля среди сдаваемых в трейд-ин смартфонов составила 22% и 18% соответственно. При этом доля Apple даже выросла: в аналогичном периоде прошлого года она составляла всего 11%. В деньгах лидируют те же, однако первенство принадлежит Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится половина средств от сдачи по трейд-ин. Доля Samsung так же, как и в натуральном выражении, составляет треть от всех сдаваемых смартфонов, однако динамика несколько подросла и составила 32% против 28% в январе-октябре 2023 года. Xiaomi занимает третью строчку с 8%. Чаще всего среди смартфонов Samsung сдают Galaxy A10 (32 ГБ), Galaxy A50 (64 ГБ) и Galaxy A51 (64 ГБ). У Xiaomi – Redmi 9C NFC (64 ГБ), Redmi Note 9 (64 ГБ) и Redmi 9 (64 ГБ). Среди устройств от Apple чаще приносят iPhone 11 (64 ГБ), iPhone XR (64 ГБ) и iPhone 11 (128 ГБ), отмечают аналитики. Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4,5 года. На продолжительность пользования гаджетами влияет качественный и доступный ремонт устройств, а также широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трех-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные аксессуары для гаджетов – пленки, чехлы и др. "Трейд-ин — это отличная возможность для владельца смартфона получить существенную скидку на новый гаджет, при этом не уделяя времени на поиск покупателя для своего нынешнего устройства <…>", — цитируют в "МегаФоне" директора департамента по стратегии и развитию продаж Давида Борзилова.
https://ria.ru/20240726/smartfony-1962124693.html
https://ria.ru/20240913/sim-1972615639.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_ec60fbda8b3a8595bf5d4503615f846c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, samsung, apple, мегафон, смартфон, смартфоны, yota
Россия, Samsung, Apple, Мегафон, смартфон, Смартфоны, Yota
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин – за 10 месяцев текущего года было принято на 120% гаджетов больше, чем за аналогичный период 2023 года, к таким выводам пришли в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota.
По данным исследования, Samsung
второй год подряд остается лидерами среди смартфонов, сдаваемых в трейд-ин: с января по октябрь 2024 года на устройства этого бренда пришлась треть всех сделок по программе. В тройку вошли также Xiaomi и iPhone: их доля среди сдаваемых в трейд-ин смартфонов составила 22% и 18% соответственно. При этом доля Apple
даже выросла: в аналогичном периоде прошлого года она составляла всего 11%.
В деньгах лидируют те же, однако первенство принадлежит Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится половина средств от сдачи по трейд-ин. Доля Samsung так же, как и в натуральном выражении, составляет треть от всех сдаваемых смартфонов, однако динамика несколько подросла и составила 32% против 28% в январе-октябре 2023 года. Xiaomi занимает третью строчку с 8%.
Чаще всего среди смартфонов Samsung сдают Galaxy A10 (32 ГБ), Galaxy A50 (64 ГБ) и Galaxy A51 (64 ГБ). У Xiaomi – Redmi 9C NFC (64 ГБ), Redmi Note 9 (64 ГБ) и Redmi 9 (64 ГБ). Среди устройств от Apple чаще приносят iPhone 11 (64 ГБ), iPhone XR (64 ГБ) и iPhone 11 (128 ГБ), отмечают аналитики.
Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4,5 года. На продолжительность пользования гаджетами влияет качественный и доступный ремонт устройств, а также широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трех-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные аксессуары для гаджетов – пленки, чехлы и др.
"Трейд-ин — это отличная возможность для владельца смартфона получить существенную скидку на новый гаджет, при этом не уделяя времени на поиск покупателя для своего нынешнего устройства <…>", — цитируют в "МегаФоне" директора департамента по стратегии и развитию продаж Давида Борзилова.