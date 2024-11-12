https://ria.ru/20241112/inoagent-1983258597.html

Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 12.11.2024

Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей главного редактора издания "Медиазона"* Сергея Смирнова** за публикацию без соответствующей плашки, сообщили... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:22

2024-11-12T12:22

2024-11-12T12:22

происшествия

москва

россия

сергей смирнов

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей главного редактора издания "Медиазона"* Сергея Смирнова** за публикацию без соответствующей плашки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Смирнов Сергей Сергеевич** признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Осенью 2023 года суд по аналогичному протоколу штрафовал Смирнова** на 150 тысяч рублей (как учредителя "Медиазоны"*) и на 40 тысяч рублей (как физлицо).*СМИ, выполняющее функции иноагента**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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происшествия, москва, россия, сергей смирнов