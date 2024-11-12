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Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 12.11.2024
Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей главного редактора издания "Медиазона"* Сергея Смирнова** за публикацию без соответствующей плашки, сообщили... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:22
2024-11-12T12:22
2024-11-12T12:22
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сергей смирнов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей главного редактора издания "Медиазона"* Сергея Смирнова** за публикацию без соответствующей плашки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Смирнов Сергей Сергеевич** признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Осенью 2023 года суд по аналогичному протоколу штрафовал Смирнова** на 150 тысяч рублей (как учредителя "Медиазоны"*) и на 40 тысяч рублей (как физлицо).*СМИ, выполняющее функции иноагента**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, москва, россия, сергей смирнов
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Смирнов
Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента
Главреда "Медиазоны" оштрафовали на 50 тыс рублей за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей главного редактора издания "Медиазона"* Сергея Смирнова** за публикацию без соответствующей плашки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Смирнов Сергей Сергеевич** признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ
. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Осенью 2023 года суд по аналогичному протоколу штрафовал Смирнова** на 150 тысяч рублей (как учредителя "Медиазоны"*) и на 40 тысяч рублей (как физлицо).
*СМИ, выполняющее функции иноагента
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента