СМИ рассказали об опасных последствиях плана Вашингтона по Украине
InfoBRICS: поспешная отправка оружия Украине повлечет его быстрое уничтожение
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк". Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Поспешная отправка американского оружия Украине повлечет его быстрое уничтожение, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
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"Реализуя план поспешной передачи оружия, Вашингтон может не оценить критические моменты, связанные с его доставкой и хранением, что повлечет за собой уязвимость, которая может быть на руку русским и позволит им уничтожить это вооружение до того, как оно будет использовано Киевом", — предупредил он.
Как указал эксперт, действующая администрация президента США Джо Байдена постарается отправить оставшуюся военную помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа в январе следующего года.
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.