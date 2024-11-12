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Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике - РИА Новости, 12.11.2024
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10:36 12.11.2024 (обновлено: 10:39 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике - РИА Новости, 12.11.2024
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг", заявил первый... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:36
2024-11-12T10:39
экономика
россия
индия
денис мантуров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Рассматриваем Индию как значимого партнера по стратегическим проектам в области международной логистики. Имея в виду прежде всего освоение Северного морского пути и коридора "Север-Юг". Запуск новых маршрутов, в том числе контейнерных, существенно снизит транспортные издержки экономических операторов", - сказал он. Накануне Мантуров отмечал, что Северный морской путь (СМП) к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией.
https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html
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экономика, россия, индия, денис мантуров
Экономика, Россия, Индия, Денис Мантуров
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике

Мантуров: Россия рассматривает Индию как важного партнера по проектам логистики

© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"Рассматриваем Индию как значимого партнера по стратегическим проектам в области международной логистики. Имея в виду прежде всего освоение Северного морского пути и коридора "Север-Юг". Запуск новых маршрутов, в том числе контейнерных, существенно снизит транспортные издержки экономических операторов", - сказал он.
Накануне Мантуров отмечал, что Северный морской путь (СМП) к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией.
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Россия и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала Севморпути
9 июля, 12:28
 
ЭкономикаРоссияИндияДенис Мантуров
 
 
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