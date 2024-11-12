https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html

Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике

Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике - РИА Новости, 12.11.2024

Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике

Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг", заявил первый... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:36

2024-11-12T10:36

2024-11-12T10:39

экономика

россия

индия

денис мантуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5679f13d3b6a571cb4fe3dae69c26a7.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Рассматриваем Индию как значимого партнера по стратегическим проектам в области международной логистики. Имея в виду прежде всего освоение Северного морского пути и коридора "Север-Юг". Запуск новых маршрутов, в том числе контейнерных, существенно снизит транспортные издержки экономических операторов", - сказал он. Накануне Мантуров отмечал, что Северный морской путь (СМП) к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией.

https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, индия, денис мантуров