https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике - РИА Новости, 12.11.2024
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг", заявил первый... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:36
2024-11-12T10:36
2024-11-12T10:39
экономика
россия
индия
денис мантуров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Рассматриваем Индию как значимого партнера по стратегическим проектам в области международной логистики. Имея в виду прежде всего освоение Северного морского пути и коридора "Север-Юг". Запуск новых маршрутов, в том числе контейнерных, существенно снизит транспортные издержки экономических операторов", - сказал он. Накануне Мантуров отмечал, что Северный морской путь (СМП) к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией.
https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, денис мантуров
Экономика, Россия, Индия, Денис Мантуров
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике
Мантуров: Россия рассматривает Индию как важного партнера по проектам логистики
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"Рассматриваем Индию как значимого партнера по стратегическим проектам в области международной логистики. Имея в виду прежде всего освоение Северного морского пути и коридора "Север-Юг". Запуск новых маршрутов, в том числе контейнерных, существенно снизит транспортные издержки экономических операторов", - сказал он.
Накануне Мантуров отмечал, что Северный морской путь (СМП) к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией.