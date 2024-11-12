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Индия намерена поощрять совместные предприятия с Россией - РИА Новости, 12.11.2024
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10:52 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/indija-1983241562.html
Индия намерена поощрять совместные предприятия с Россией
Индия намерена поощрять совместные предприятия с Россией - РИА Новости, 12.11.2024
Индия намерена поощрять совместные предприятия с Россией
Индия намерена поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества с Россией, заявил глава министерства иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:52
2024-11-12T10:52
россия
индия
дели
субраманиам джайшанкар
денис мантуров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Индия намерена поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества с Россией, заявил глава министерства иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар в начале заседания Российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Индия, у которой впереди много десятилетий (экономического - ред.) роста по крайней мере на 8%, очевидно, ценит надежного партнера, когда речь идет о ресурсах, технологиях и передовом опыте. Мы отмечаем растущий интерес России к нашей программе "Сделано в Индии" и будем поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества", - сказал он. Двадцать пятое заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству проходит в Дели во вторник. Сопредседатель комиссии с российской стороны - первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров, со стороны Индии - Джайшанкар. Межправкомиссия - механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.
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россия, индия, дели, субраманиам джайшанкар, денис мантуров
Россия, Индия, Дели, Субраманиам Джайшанкар, Денис Мантуров
Индия намерена поощрять совместные предприятия с Россией

Джайшанкар: Индия будет поощрять совместные предприятия с Россией

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Индия намерена поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества с Россией, заявил глава министерства иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар в начале заседания Российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"Индия, у которой впереди много десятилетий (экономического - ред.) роста по крайней мере на 8%, очевидно, ценит надежного партнера, когда речь идет о ресурсах, технологиях и передовом опыте. Мы отмечаем растущий интерес России к нашей программе "Сделано в Индии" и будем поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества", - сказал он.
Двадцать пятое заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству проходит в Дели во вторник. Сопредседатель комиссии с российской стороны - первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров, со стороны Индии - Джайшанкар.
Межправкомиссия - механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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5 ноября, 13:58
 
РоссияИндияДелиСубраманиам ДжайшанкарДенис Мантуров
 
 
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