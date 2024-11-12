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Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера - РИА Новости, 12.11.2024
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10:39 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/indija-1983238783.html
Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера
Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера - РИА Новости, 12.11.2024
Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера
Индия занимает второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:39
2024-11-12T10:39
экономика
россия
индия
денис мантуров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Индия занимает второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "За последние пять лет объемы нашей взаимной торговли выросли более чем в пять раз. В результате Индия вышла на второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России. Положительная тенденция сохраняется и в текущем году", - сказал Мантуров. Он отметил, что за январь-август товарооборот вырос на 9%. При этом рост сопровождается диверсификацией структуры взаимной торговли. Так, наряду с традиционными поставками энергетических ресурсов и минеральных удобрений Россия нарастила экспорт продовольствия. В свою очередь РФ, помимо закупок продукции АПК, импортирует из Индии промышленное оборудование, комплектующие, лекарственные препараты и субстанции.
https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html
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экономика, россия, индия, денис мантуров
Экономика, Россия, Индия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера

Мантуров: Индия занимает второе место среди внешнеэкономических партнеров России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Денис Мантуров. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Индия занимает второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"За последние пять лет объемы нашей взаимной торговли выросли более чем в пять раз. В результате Индия вышла на второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России. Положительная тенденция сохраняется и в текущем году", - сказал Мантуров.
Он отметил, что за январь-август товарооборот вырос на 9%. При этом рост сопровождается диверсификацией структуры взаимной торговли. Так, наряду с традиционными поставками энергетических ресурсов и минеральных удобрений Россия нарастила экспорт продовольствия. В свою очередь РФ, помимо закупок продукции АПК, импортирует из Индии промышленное оборудование, комплектующие, лекарственные препараты и субстанции.
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике
Вчера, 10:36
 
ЭкономикаРоссияИндияДенис Мантуров
 
 
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