https://ria.ru/20241112/indija-1983238783.html
Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера
Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера - РИА Новости, 12.11.2024
Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера
Индия занимает второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:39
2024-11-12T10:39
2024-11-12T10:39
экономика
россия
индия
денис мантуров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Индия занимает второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "За последние пять лет объемы нашей взаимной торговли выросли более чем в пять раз. В результате Индия вышла на второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России. Положительная тенденция сохраняется и в текущем году", - сказал Мантуров. Он отметил, что за январь-август товарооборот вырос на 9%. При этом рост сопровождается диверсификацией структуры взаимной торговли. Так, наряду с традиционными поставками энергетических ресурсов и минеральных удобрений Россия нарастила экспорт продовольствия. В свою очередь РФ, помимо закупок продукции АПК, импортирует из Индии промышленное оборудование, комплектующие, лекарственные препараты и субстанции.
https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, денис мантуров
Экономика, Россия, Индия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера
Мантуров: Индия занимает второе место среди внешнеэкономических партнеров России
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Индия занимает второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"За последние пять лет объемы нашей взаимной торговли выросли более чем в пять раз. В результате Индия вышла на второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России. Положительная тенденция сохраняется и в текущем году", - сказал Мантуров.
Он отметил, что за январь-август товарооборот вырос на 9%. При этом рост сопровождается диверсификацией структуры взаимной торговли. Так, наряду с традиционными поставками энергетических ресурсов и минеральных удобрений Россия нарастила экспорт продовольствия. В свою очередь РФ, помимо закупок продукции АПК, импортирует из Индии промышленное оборудование, комплектующие, лекарственные препараты и субстанции.