https://ria.ru/20241112/indija-1983238783.html

Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера

Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера - РИА Новости, 12.11.2024

Мантуров рассказал о роли Индии как внешнеэкономического партнера

Индия занимает второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:39

2024-11-12T10:39

2024-11-12T10:39

экономика

россия

индия

денис мантуров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Индия занимает второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "За последние пять лет объемы нашей взаимной торговли выросли более чем в пять раз. В результате Индия вышла на второе место среди всех внешнеэкономических партнеров России. Положительная тенденция сохраняется и в текущем году", - сказал Мантуров. Он отметил, что за январь-август товарооборот вырос на 9%. При этом рост сопровождается диверсификацией структуры взаимной торговли. Так, наряду с традиционными поставками энергетических ресурсов и минеральных удобрений Россия нарастила экспорт продовольствия. В свою очередь РФ, помимо закупок продукции АПК, импортирует из Индии промышленное оборудование, комплектующие, лекарственные препараты и субстанции.

https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html

россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, индия, денис мантуров