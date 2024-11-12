https://ria.ru/20241112/import-1983270550.html

Казахстан расширил список товаров с минимальным уровнем цен при импорте

Казахстан расширил список товаров с минимальным уровнем цен при импорте - РИА Новости, 12.11.2024

Казахстан расширил список товаров с минимальным уровнем цен при импорте

Казахстан с 1 января 2025 года расширяет перечень товаров, в отношении которых определяется минимальный уровень цен (МУЦ) при импорте, новое постановление... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:07

2024-11-12T13:07

2024-11-12T13:07

экономика

казахстан

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Казахстан с 1 января 2025 года расширяет перечень товаров, в отношении которых определяется минимальный уровень цен (МУЦ) при импорте, новое постановление включает в этот список свежие куриные яйца, пшеничную муку, пшеницу, подсолнечное масло (упаковка менее 10 литров) и пекарные дрожжи, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Российские экспортеры могут отслеживать подобные изменения в зарубежном законодательстве, влияющие на экспортно-импортные операции, на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ). Эта платформа предоставляет актуальную и достоверную информацию, необходимую для успешного ведения бизнеса на международном уровне, что позволяет быть в курсе всех изменений и своевременно адаптировать российским экспортерам свои бизнес-стратегии", - говорится в сообщении.Как уточнили в РЭЦ, введение МУЦ - распространенная практика во многих странах при торговле сельскохозяйственной продукцией. В Казахстане эта мера применяется для расчета налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если заявленная импортером цена ниже МУЦ, НДС рассчитывается исходя из минимальной цены.МУЦ рассчитывается Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан (МТИ РК) и публикуется на его сайте дважды в год (15 июня и 15 декабря). Расчет производится как среднее арифметическое средней цены производителей и средней стоимости импортных товаров из стран ЕАЭС.Однако расширение списка товаров, подпадающих под МУЦ, потребовало корректировки. Учитывая сезонность цен на некоторые из добавленных продуктов, периодичность пересмотра МУЦ изменится с полугодовой на ежеквартальную. Проект соответствующего приказа опубликован 6 ноября на портале "Открытые НПА" Открытого правительства Казахстана.

https://ria.ru/20241112/chendu-1983245427.html

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экономика, казахстан, россия, евразийский экономический союз