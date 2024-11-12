Рейтинг@Mail.ru
Казахстан расширил список товаров с минимальным уровнем цен при импорте - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/import-1983270550.html
Казахстан расширил список товаров с минимальным уровнем цен при импорте
Казахстан расширил список товаров с минимальным уровнем цен при импорте - РИА Новости, 12.11.2024
Казахстан расширил список товаров с минимальным уровнем цен при импорте
Казахстан с 1 января 2025 года расширяет перечень товаров, в отношении которых определяется минимальный уровень цен (МУЦ) при импорте, новое постановление... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:07
2024-11-12T13:07
экономика
казахстан
россия
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139680/21/1396802162_0:10:2718:1538_1920x0_80_0_0_e5ef15a3af9af8686653b51791d4453c.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Казахстан с 1 января 2025 года расширяет перечень товаров, в отношении которых определяется минимальный уровень цен (МУЦ) при импорте, новое постановление включает в этот список свежие куриные яйца, пшеничную муку, пшеницу, подсолнечное масло (упаковка менее 10 литров) и пекарные дрожжи, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Российские экспортеры могут отслеживать подобные изменения в зарубежном законодательстве, влияющие на экспортно-импортные операции, на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ). Эта платформа предоставляет актуальную и достоверную информацию, необходимую для успешного ведения бизнеса на международном уровне, что позволяет быть в курсе всех изменений и своевременно адаптировать российским экспортерам свои бизнес-стратегии", - говорится в сообщении.Как уточнили в РЭЦ, введение МУЦ - распространенная практика во многих странах при торговле сельскохозяйственной продукцией. В Казахстане эта мера применяется для расчета налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если заявленная импортером цена ниже МУЦ, НДС рассчитывается исходя из минимальной цены.МУЦ рассчитывается Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан (МТИ РК) и публикуется на его сайте дважды в год (15 июня и 15 декабря). Расчет производится как среднее арифметическое средней цены производителей и средней стоимости импортных товаров из стран ЕАЭС.Однако расширение списка товаров, подпадающих под МУЦ, потребовало корректировки. Учитывая сезонность цен на некоторые из добавленных продуктов, периодичность пересмотра МУЦ изменится с полугодовой на ежеквартальную. Проект соответствующего приказа опубликован 6 ноября на портале "Открытые НПА" Открытого правительства Казахстана.
https://ria.ru/20241112/chendu-1983245427.html
https://ria.ru/20241111/brend-1983137443.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139680/21/1396802162_327:0:2390:1547_1920x0_80_0_0_c177cc0251b662b305d3263a0bbce896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Казахстан, Россия, Евразийский экономический союз

Казахстан расширил список товаров с минимальным уровнем цен при импорте

© РИА Новости / Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкСтолица Казахстана Астана
Столица Казахстана Астана - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в медиабанк
Столица Казахстана Астана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Казахстан с 1 января 2025 года расширяет перечень товаров, в отношении которых определяется минимальный уровень цен (МУЦ) при импорте, новое постановление включает в этот список свежие куриные яйца, пшеничную муку, пшеницу, подсолнечное масло (упаковка менее 10 литров) и пекарные дрожжи, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Российские экспортеры могут отслеживать подобные изменения в зарубежном законодательстве, влияющие на экспортно-импортные операции, на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ). Эта платформа предоставляет актуальную и достоверную информацию, необходимую для успешного ведения бизнеса на международном уровне, что позволяет быть в курсе всех изменений и своевременно адаптировать российским экспортерам свои бизнес-стратегии", - говорится в сообщении.
Павильон с российскими товарами АПК открылся в китайском Чэнду - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Павильон с российскими товарами АПК открылся в китайском Чэнду
Вчера, 11:12
Как уточнили в РЭЦ, введение МУЦ - распространенная практика во многих странах при торговле сельскохозяйственной продукцией. В Казахстане эта мера применяется для расчета налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если заявленная импортером цена ниже МУЦ, НДС рассчитывается исходя из минимальной цены.
МУЦ рассчитывается Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан (МТИ РК) и публикуется на его сайте дважды в год (15 июня и 15 декабря). Расчет производится как среднее арифметическое средней цены производителей и средней стоимости импортных товаров из стран ЕАЭС.
Однако расширение списка товаров, подпадающих под МУЦ, потребовало корректировки. Учитывая сезонность цен на некоторые из добавленных продуктов, периодичность пересмотра МУЦ изменится с полугодовой на ежеквартальную. Проект соответствующего приказа опубликован 6 ноября на портале "Открытые НПА" Открытого правительства Казахстана.
Погрузчики на работе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Made in Russia: как "влюбить" в российские бренды зарубежного покупателя
11 ноября, 17:59
 
ЭкономикаКазахстанРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала