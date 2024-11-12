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Хуснуллин доложит Путину о результатах визита в Курскую область - РИА Новости, 12.11.2024
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14:49 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/husnullin-1983298213.html
Хуснуллин доложит Путину о результатах визита в Курскую область
Хуснуллин доложит Путину о результатах визита в Курскую область - РИА Новости, 12.11.2024
Хуснуллин доложит Путину о результатах визита в Курскую область
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что по результатам встречи с жителями Курской области будут сформированы предложения, о которых он сегодня доложит... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:49
2024-11-12T14:49
политика
россия
курская область
суджанский район
марат хуснуллин
владимир путин
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КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что по результатам встречи с жителями Курской области будут сформированы предложения, о которых он сегодня доложит президенту России Владимиру Путину. Хуснуллин находится в Курской области по личному поручению Путина. Вице-премьер присутствовал на встрече с жителями Суджанского района. "Мы сегодня по результатам совместной встречи доложим президенту о всех предлагаемых нами решениях", - сказал Хуснуллин журналистам по итогам встречи.
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россия
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политика, россия, курская область, суджанский район, марат хуснуллин, владимир путин
Политика, Россия, Курская область, Суджанский район, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин доложит Путину о результатах визита в Курскую область

Хуснуллин доложит Путину о результатах встречи с жителями Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что по результатам встречи с жителями Курской области будут сформированы предложения, о которых он сегодня доложит президенту России Владимиру Путину.
Хуснуллин находится в Курской области по личному поручению Путина. Вице-премьер присутствовал на встрече с жителями Суджанского района.
"Мы сегодня по результатам совместной встречи доложим президенту о всех предлагаемых нами решениях", - сказал Хуснуллин журналистам по итогам встречи.
Александр Богачев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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ПолитикаРоссияКурская областьСуджанский районМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
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