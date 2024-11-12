https://ria.ru/20241112/husnullin-1983298213.html
Хуснуллин доложит Путину о результатах визита в Курскую область
Хуснуллин доложит Путину о результатах визита в Курскую область - РИА Новости, 12.11.2024
Хуснуллин доложит Путину о результатах визита в Курскую область
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что по результатам встречи с жителями Курской области будут сформированы предложения, о которых он сегодня доложит... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:49
2024-11-12T14:49
2024-11-12T14:49
политика
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курская область
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марат хуснуллин
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КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что по результатам встречи с жителями Курской области будут сформированы предложения, о которых он сегодня доложит президенту России Владимиру Путину. Хуснуллин находится в Курской области по личному поручению Путина. Вице-премьер присутствовал на встрече с жителями Суджанского района. "Мы сегодня по результатам совместной встречи доложим президенту о всех предлагаемых нами решениях", - сказал Хуснуллин журналистам по итогам встречи.
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Политика, Россия, Курская область, Суджанский район, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин доложит Путину о результатах визита в Курскую область
Хуснуллин доложит Путину о результатах встречи с жителями Курской области