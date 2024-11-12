https://ria.ru/20241112/headhunter-1983290958.html

HeadHunter подписал Отраслевой стандарт защиты данных

HeadHunter подписал Отраслевой стандарт защиты данных - РИА Новости, 12.11.2024

HeadHunter подписал Отраслевой стандарт защиты данных

управляющая ведущей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, официально присоединилась к Отраслевому стандарту защиты данных, разработанному на площадке... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:21

2024-11-12T14:21

2024-11-12T14:21

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headhunter

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Компания "Хэдхантер" (HeadHunter), управляющая ведущей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, официально присоединилась к Отраслевому стандарту защиты данных, разработанному на площадке Ассоциации больших данных, сообщает пресс-служба компании.Документ представляет собой свод рекомендаций и практических мер, направленных на установление стандартов для хранения и защиты данных, а также помогает оценить эффективность процессов в системе информационной безопасности компании. Соответствующее соглашение представители HeadHunter и Ассоциации больших данных подписали накануне в Москве."Будучи одной из самых крупнейших платформ по поиску работы в национальном и мировом масштабе, hh.ru обрабатывает и хранит огромный массив персональных данных. В рамках с АДБ соглашения мы не только принимаем отраслевой стандарт защиты данных, но и делимся с участниками Ассоциации нашим уникальным опытом. Наши пользователи, в свою очередь, получают дополнительную уверенность в безопасном поиске работы на hh.ru", – подчеркнула директор по информационным технологиям и кибербезопасности HeadHunter Татьяна Фомина, ее слова цитирует пресс-служба.Стандарт предлагает набор мер, которые позволяют операторам персональных данных самостоятельно оценить уровень зрелости своих процессов защиты информации, подтвердить корректность полученных выводов с привлечением внешних организаций и эффективно улучшать управленческие и организационные практики."Подписание стандарта – важный шаг, прежде всего демонстрирующий высокий уровень ответственности компании к информационной безопасности обрабатываемых данных и построению процесса по ее обеспечению. Практическое применение стандарта большим количеством компаний позволит оптимизировать и усовершенствовать данный инструмент, а также сформировать "паттерны информационной безопасности" в рамках культуры ведения и построения бизнеса. Уверен, что отраслевые стандарты в области информационной безопасности помогут организациям различного уровня и опыт АБД будет преемственным в других ассоциациях и объединениях", – приводятся в сообщении слова руководителя группы по сопровождению GR-проектов ГК "Солар" Андрея Медунова.Согласно документу, независимый аудит могут проводить экспертные группы, состоящие из специалистов компаний и организаций, обладающих лицензиями на деятельность в сфере технической защиты конфиденциальной информации. Эксперты оценят систему защиты по ряду критериев, включая организационную модель и управление защитой данных, политику информационной безопасности, а также планы действий в ответ на угрозы. Дополнительно будет проведен анализ процессов выявления уязвимостей, реагирования на внештатные ситуации и подготовки сотрудников."Присоединиться к Стандарту может любая компания на рынке, независимо от её размера или уровня зрелости в области информационной безопасности. Мы приглашаем всех участников отрасли внести свой вклад в создание безопасной среды для обработки данных и разделить опыт по внедрению стандартов защиты. Совместные усилия помогут нам повысить уровень доверия со стороны клиентов и обеспечить надежную защиту персональных данных", – добавила директор по стратегическим проектам Ассоциации Ирина Левова, ее слова также приводятся в сообщении.Отраслевой стандарт защиты данных будет внедряться в практику работы компании, и Ассоциация больших данных будет поддерживать HeadHunter в этом процессе. Ранее документ был подписан "Авито", "Вымпелкомом", Т-Банком и Яндексом.Реклама, ООО "Хэдхантер", erid: F7NfYUJCUneP41ZyPhPj

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, headhunter, авито, вымпелком