https://ria.ru/20241112/gubernator-1983387300.html

Пензенский губернатор предупредил о сообщениях от имени его помощников

Пензенский губернатор предупредил о сообщениях от имени его помощников - РИА Новости, 12.11.2024

Пензенский губернатор предупредил о сообщениях от имени его помощников

Мошенники с Украины от имени помощников губернатора Пензенской области с фейковых аккаунтов совершают звонки и отправляют сообщения, пытаясь подтолкнуть людей к РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:09

2024-11-12T19:09

2024-11-12T19:09

технологии

украина

пензенская область

олег мельниченко

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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Мошенники с Украины от имени помощников губернатора Пензенской области с фейковых аккаунтов совершают звонки и отправляют сообщения, пытаясь подтолкнуть людей к противоправным действиям, сообщил глава региона Олег Мельниченко. "Мошенники с территории Украины не успокаиваются и продолжают действия по дестабилизации ситуации на территории нашего региона. Несколько раз они пытались от имени моего фейкового аккаунта вести подрывную работу с главами территорий и руководителями структурных подразделений. Сейчас якобы от имени моих помощников идут подозрительные сообщения и звонки, во время которых мошенники пытаются направить людей на противоправные действия или лишить их средств", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он призвал не реагировать на подобные провокации и всегда проверять профиль, с которого поступают сообщения или звонки в мессенджерах. "У фейковых аккаунтов всегда скрыт телефонный номер, а имя пользователя представляет собой случайный набор символов. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240326/moshenniki-1936030152.html

украина

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технологии, украина, пензенская область, олег мельниченко