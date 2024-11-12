https://ria.ru/20241112/gosduma-1983305401.html
Путин оценил работу "Единой России" в Госдуме
Путин оценил работу "Единой России" в Госдуме - РИА Новости, 12.11.2024
Путин оценил работу "Единой России" в Госдуме
Президент России Владимир Путин на встрече с главой думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым сообщил, что в Госдуме проводится большая работа по... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:18
2024-11-12T15:18
2024-11-12T15:18
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым сообщил, что в Госдуме проводится большая работа по всем направлениям. Путин на встрече в Кремле рассказал, что всегда внимательно наблюдает за работой Государственной думы, отметив, что "Единая Россия" остается "ведущей и самой многочисленной фракцией". "Знаю, что работа очень большая проводится по всем направлениям", - сказал Путин на встрече с руководителем фракции.
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политика, россия, владимир путин, владимир васильев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Васильев, Единая Россия, Госдума РФ
Путин оценил работу "Единой России" в Госдуме
Путин: "Единая Россия" проводит в Госдуме большую работу по всем направлениям
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым сообщил, что в Госдуме проводится большая работа по всем направлениям.
Путин на встрече в Кремле рассказал, что всегда внимательно наблюдает за работой Государственной думы, отметив, что "Единая Россия" остается "ведущей и самой многочисленной фракцией".
"Знаю, что работа очень большая проводится по всем направлениям", - сказал Путин на встрече с руководителем фракции.