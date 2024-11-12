https://ria.ru/20241112/gosduma-1983305401.html

Путин оценил работу "Единой России" в Госдуме

Путин оценил работу "Единой России" в Госдуме - РИА Новости, 12.11.2024

Путин оценил работу "Единой России" в Госдуме

Президент России Владимир Путин на встрече с главой думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым сообщил, что в Госдуме проводится большая работа по... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:18

2024-11-12T15:18

2024-11-12T15:18

политика

россия

владимир путин

владимир васильев

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым сообщил, что в Госдуме проводится большая работа по всем направлениям. Путин на встрече в Кремле рассказал, что всегда внимательно наблюдает за работой Государственной думы, отметив, что "Единая Россия" остается "ведущей и самой многочисленной фракцией". "Знаю, что работа очень большая проводится по всем направлениям", - сказал Путин на встрече с руководителем фракции.

https://ria.ru/20241112/yaponiya-1983233776.html

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политика, россия, владимир путин, владимир васильев, единая россия, госдума рф