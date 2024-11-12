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В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем - РИА Новости, 12.11.2024
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09:22 12.11.2024 (обновлено: 09:39 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/gosduma-1983223984.html
В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем
В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем - РИА Новости, 12.11.2024
В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем
Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил установить 28 декабря выходным днём, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года, соответствующее... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:22
2024-11-12T09:39
общество
станислав наумов
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил установить 28 декабря выходным днём, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года, соответствующее обращение было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть предложение предоставить регионам Российской Федерации возможность установить 28 декабря как выходной день, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 года. Это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма", - сказано в обращении. Наумов отметил, что далеко не в каждой сфере есть реальная потребность в обязательном порядке выводить сотрудников на работу в последнюю субботу года. По его мнению, благодаря новогодним каникулам люди имеют возможность проводить время со своей семьёй, вместе готовиться к встрече Нового года, отправиться вместе с близкими в путешествие по стране. "На мой взгляд, последняя трудовая неделя в году не должна быть перегруженной. Я предлагаю 28-го, в субботу, на региональном уровне в зависимости от особенностей экономики принять решение о выходном дне. Я исхожу из приоритета производительности труда. Ничто не мешает руководителям так организовать работу в течение последней недели, чтобы за 5 дней сделать то, что планируется сделать за 6 дней", - отметил Наумов. Парламентарий добавил, что есть сфера, где дополнительные рабочие дни – необходимость, например, пищевая промышленность, где люди могут работать сверхурочно. По его словам, подобную работу нужно финансово поощрять, "не ограничивать возможности людей на основном месте дополнительно заработать". "Школы, университеты в этот день могут поставить промежуточные экзамены. Там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своём регионе: в дом отдыха, на природу – это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали Новый 2025-й год" – заключил Наумов.
https://ria.ru/20241102/zveri-1981464740.html
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общество, станислав наумов, дмитрий григоренко
Общество, Станислав Наумов, Дмитрий Григоренко
В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем

Депутат Госдумы Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил установить 28 декабря выходным днём, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года, соответствующее обращение было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас рассмотреть предложение предоставить регионам Российской Федерации возможность установить 28 декабря как выходной день, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 года. Это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма", - сказано в обращении.
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Наумов отметил, что далеко не в каждой сфере есть реальная потребность в обязательном порядке выводить сотрудников на работу в последнюю субботу года. По его мнению, благодаря новогодним каникулам люди имеют возможность проводить время со своей семьёй, вместе готовиться к встрече Нового года, отправиться вместе с близкими в путешествие по стране.
"На мой взгляд, последняя трудовая неделя в году не должна быть перегруженной. Я предлагаю 28-го, в субботу, на региональном уровне в зависимости от особенностей экономики принять решение о выходном дне. Я исхожу из приоритета производительности труда. Ничто не мешает руководителям так организовать работу в течение последней недели, чтобы за 5 дней сделать то, что планируется сделать за 6 дней", - отметил Наумов.
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Парламентарий добавил, что есть сфера, где дополнительные рабочие дни – необходимость, например, пищевая промышленность, где люди могут работать сверхурочно. По его словам, подобную работу нужно финансово поощрять, "не ограничивать возможности людей на основном месте дополнительно заработать".
"Школы, университеты в этот день могут поставить промежуточные экзамены. Там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своём регионе: в дом отдыха, на природу – это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали Новый 2025-й год" – заключил Наумов.
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ОбществоСтанислав НаумовДмитрий Григоренко
 
 
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