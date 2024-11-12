https://ria.ru/20241112/gorlovka-1983263381.html
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.11.2024
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека
Число мирных жителей Горловки в ДНР, пострадавших из-за обстрела ВСУ, возросло до четырех, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:40
2024-11-12T12:40
2024-11-12T13:12
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Число мирных жителей Горловки в ДНР, пострадавших из-за обстрела ВСУ, возросло до четырех, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько."Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырех", - написал он в Telegram-канале.Ранее Приходько сообщил, что из-за украинского обстрела в центре города во вторник пострадал один человек, поврежден маршрутный автобус.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241109/vsu-1982842896.html
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В Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека
Мэр: в Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека