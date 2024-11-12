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В Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 12.11.2024 (обновлено: 13:12 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/gorlovka-1983263381.html
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.11.2024
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека
Число мирных жителей Горловки в ДНР, пострадавших из-за обстрела ВСУ, возросло до четырех, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:40
2024-11-12T13:12
горловка
специальная военная операция на украине
иван приходько
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Число мирных жителей Горловки в ДНР, пострадавших из-за обстрела ВСУ, возросло до четырех, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько."Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырех", - написал он в Telegram-канале.Ранее Приходько сообщил, что из-за украинского обстрела в центре города во вторник пострадал один человек, поврежден маршрутный автобус.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241109/vsu-1982842896.html
https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983218150.html
горловка
донецк
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горловка, иван приходько, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, безопасность
Горловка, Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол, Безопасность
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека

Мэр: в Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Число мирных жителей Горловки в ДНР, пострадавших из-за обстрела ВСУ, возросло до четырех, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.
"Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырех", - написал он в Telegram-канале.
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Замгубернатора Запорожской области рассказал о ежедневных обстрелах ВСУ
9 ноября, 17:15
Ранее Приходько сообщил, что из-за украинского обстрела в центре города во вторник пострадал один человек, поврежден маршрутный автобус.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтиролБезопасность
 
 
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