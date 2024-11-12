https://ria.ru/20241112/gnesinka-1983408946.html

Welt: немецкий политик может потерять пост из-за звания в Гнесинке

Welt: немецкий политик может потерять пост из-за звания в Гнесинке - РИА Новости, 12.11.2024

Welt: немецкий политик может потерять пост из-за звания в Гнесинке

Немецкий виолончелист, депутат Бундестага Германии Маттиас Моосдорф от правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) может потерять свой пост из-за того, что он РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T23:31

2024-11-12T23:31

2024-11-12T23:55

германия

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бундестаг германии

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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Немецкий виолончелист, депутат Бундестага Германии Маттиас Моосдорф от правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) может потерять свой пост из-за того, что он принял должность почетного профессора в Академии музыки имени Гнесиных, пишет немецкая газета Welt. "Депутат парламента от партии АдГ Маттиас Моосдорф принял должность почетного профессора в известной московской академии музыки. Этот шаг может иметь последствия для музыканта и виолончелиста", - пишет издание, уточняя, что представитель парламентской группы АдГ по внешней политике Моосдорф, может потерять свой пост. Отмечается, что на заседании группы по внешней политике большинство депутатов проголосовали за его замену, это подтвердил представитель парламентской фракции. Окончательное решение будет принято не раньше предстоящей недели. Моосдорф ранее подтвердил, что в сентябре он принял звание почетного профессора всемирно известной Академии музыки имени Гнесиных в Москве. Академия финансируется министерством культуры России. По его словам, "это, прежде всего, знак взаимного понимания". Он также отмечал, что музыка не знает идеологических границ.

https://ria.ru/20240926/dzhaz-1974807036.html

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