https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html
Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино
Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино - РИА Новости, 12.11.2024
Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал вопросы о действиях батальона "Барс-Белгород" в связи с атаками дронов на Шебекино, отметив,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T21:00
2024-11-12T21:00
2024-11-12T21:00
специальная военная операция на украине
шебекино
россия
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал вопросы о действиях батальона "Барс-Белгород" в связи с атаками дронов на Шебекино, отметив, что их основная задача заключается в охране объектов, работа подразделения по борьбе с дронами начнется в ближайшее время. В соцсети "ВКонтакте" Гладков ответил на критику по поводу отсутствия действий батальона "Барс-Белгород" в Шебекино, где в последние дни происходили атаки дронов. Он пояснил, что подразделение занимается охраной особо важных объектов и пока не имеет задачи вступать в прямое боестолкновение. "Сейчас в основном идет подготовка, точнее завершается. Заступает на охрану особо важных объектов. Есть подразделения, которые будут заниматься беспилотниками. Но на сегодняшний день оно еще не стало выполнять свою работу", – сказал губернатор. Глава региона также объяснил, что сбивать беспилотники над городом Шебекино, когда дроны находятся над многоквартирными домами, крайне опасно. Гладков отметил, что при падении беспилотника с боеприпасами может произойти взрыв, что приведет к новым жертвам среди гражданского населения. Кроме того, по его словам, противник осознает риски и использует их для провокаций. "Занимается этим пограничная служба, занимается этим министерство обороны. Занимается Росгвардия и будет отдельно заниматься и "Барс" в отдельной части. Сейчас я уже сказал, что идет обучение, подготовка, мы его только начали фактически формировать", - подытожил Гладков. В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
https://ria.ru/20241110/shebekino-1982936054.html
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шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино
Гладков: основной задачей батальона "Барс-Белгород" является охрана объектов
БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал вопросы о действиях батальона "Барс-Белгород" в связи с атаками дронов на Шебекино, отметив, что их основная задача заключается в охране объектов, работа подразделения по борьбе с дронами начнется в ближайшее время.
В соцсети "ВКонтакте" Гладков ответил на критику по поводу отсутствия действий батальона "Барс-Белгород" в Шебекино, где в последние дни происходили атаки дронов. Он пояснил, что подразделение занимается охраной особо важных объектов и пока не имеет задачи вступать в прямое боестолкновение.
"Сейчас в основном идет подготовка, точнее завершается. Заступает на охрану особо важных объектов. Есть подразделения, которые будут заниматься беспилотниками. Но на сегодняшний день оно еще не стало выполнять свою работу", – сказал губернатор.
Глава региона также объяснил, что сбивать беспилотники над городом Шебекино, когда дроны находятся над многоквартирными домами, крайне опасно. Гладков отметил, что при падении беспилотника с боеприпасами может произойти взрыв, что приведет к новым жертвам среди гражданского населения. Кроме того, по его словам, противник осознает риски и использует их для провокаций.
"Занимается этим пограничная служба, занимается этим министерство обороны. Занимается Росгвардия
и будет отдельно заниматься и "Барс" в отдельной части. Сейчас я уже сказал, что идет обучение, подготовка, мы его только начали фактически формировать", - подытожил Гладков.
В трёх областях РФ
, граничащих с Украиной
, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.