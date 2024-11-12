https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html

Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино

Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино - РИА Новости, 12.11.2024

Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал вопросы о действиях батальона "Барс-Белгород" в связи с атаками дронов на Шебекино, отметив,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T21:00

2024-11-12T21:00

2024-11-12T21:00

специальная военная операция на украине

шебекино

россия

белгородская область

вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал вопросы о действиях батальона "Барс-Белгород" в связи с атаками дронов на Шебекино, отметив, что их основная задача заключается в охране объектов, работа подразделения по борьбе с дронами начнется в ближайшее время. В соцсети "ВКонтакте" Гладков ответил на критику по поводу отсутствия действий батальона "Барс-Белгород" в Шебекино, где в последние дни происходили атаки дронов. Он пояснил, что подразделение занимается охраной особо важных объектов и пока не имеет задачи вступать в прямое боестолкновение. "Сейчас в основном идет подготовка, точнее завершается. Заступает на охрану особо важных объектов. Есть подразделения, которые будут заниматься беспилотниками. Но на сегодняшний день оно еще не стало выполнять свою работу", – сказал губернатор. Глава региона также объяснил, что сбивать беспилотники над городом Шебекино, когда дроны находятся над многоквартирными домами, крайне опасно. Гладков отметил, что при падении беспилотника с боеприпасами может произойти взрыв, что приведет к новым жертвам среди гражданского населения. Кроме того, по его словам, противник осознает риски и использует их для провокаций. "Занимается этим пограничная служба, занимается этим министерство обороны. Занимается Росгвардия и будет отдельно заниматься и "Барс" в отдельной части. Сейчас я уже сказал, что идет обучение, подготовка, мы его только начали фактически формировать", - подытожил Гладков. В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.

https://ria.ru/20241110/shebekino-1982936054.html

https://ria.ru/20241101/shebekino-1981350939.html

шебекино

россия

белгородская область

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шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)