Рейтинг@Mail.ru
Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html
Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино
Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино - РИА Новости, 12.11.2024
Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал вопросы о действиях батальона "Барс-Белгород" в связи с атаками дронов на Шебекино, отметив,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T21:00
2024-11-12T21:00
специальная военная операция на украине
шебекино
россия
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975225878_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e33485230b6a84a588a5577ba3411f7e.jpg
БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал вопросы о действиях батальона "Барс-Белгород" в связи с атаками дронов на Шебекино, отметив, что их основная задача заключается в охране объектов, работа подразделения по борьбе с дронами начнется в ближайшее время. В соцсети "ВКонтакте" Гладков ответил на критику по поводу отсутствия действий батальона "Барс-Белгород" в Шебекино, где в последние дни происходили атаки дронов. Он пояснил, что подразделение занимается охраной особо важных объектов и пока не имеет задачи вступать в прямое боестолкновение. "Сейчас в основном идет подготовка, точнее завершается. Заступает на охрану особо важных объектов. Есть подразделения, которые будут заниматься беспилотниками. Но на сегодняшний день оно еще не стало выполнять свою работу", – сказал губернатор. Глава региона также объяснил, что сбивать беспилотники над городом Шебекино, когда дроны находятся над многоквартирными домами, крайне опасно. Гладков отметил, что при падении беспилотника с боеприпасами может произойти взрыв, что приведет к новым жертвам среди гражданского населения. Кроме того, по его словам, противник осознает риски и использует их для провокаций. "Занимается этим пограничная служба, занимается этим министерство обороны. Занимается Росгвардия и будет отдельно заниматься и "Барс" в отдельной части. Сейчас я уже сказал, что идет обучение, подготовка, мы его только начали фактически формировать", - подытожил Гладков. В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
https://ria.ru/20241110/shebekino-1982936054.html
https://ria.ru/20241101/shebekino-1981350939.html
шебекино
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975225878_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b682927b30865e78c8b166e25f1c855a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Гладков прокомментировал действия батальона "Барс-Белгород" в Шебекино

Гладков: основной задачей батальона "Барс-Белгород" является охрана объектов

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал вопросы о действиях батальона "Барс-Белгород" в связи с атаками дронов на Шебекино, отметив, что их основная задача заключается в охране объектов, работа подразделения по борьбе с дронами начнется в ближайшее время.
В соцсети "ВКонтакте" Гладков ответил на критику по поводу отсутствия действий батальона "Барс-Белгород" в Шебекино, где в последние дни происходили атаки дронов. Он пояснил, что подразделение занимается охраной особо важных объектов и пока не имеет задачи вступать в прямое боестолкновение.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина
10 ноября, 16:03
"Сейчас в основном идет подготовка, точнее завершается. Заступает на охрану особо важных объектов. Есть подразделения, которые будут заниматься беспилотниками. Но на сегодняшний день оно еще не стало выполнять свою работу", – сказал губернатор.
Глава региона также объяснил, что сбивать беспилотники над городом Шебекино, когда дроны находятся над многоквартирными домами, крайне опасно. Гладков отметил, что при падении беспилотника с боеприпасами может произойти взрыв, что приведет к новым жертвам среди гражданского населения. Кроме того, по его словам, противник осознает риски и использует их для провокаций.
"Занимается этим пограничная служба, занимается этим министерство обороны. Занимается Росгвардия и будет отдельно заниматься и "Барс" в отдельной части. Сейчас я уже сказал, что идет обучение, подготовка, мы его только начали фактически формировать", - подытожил Гладков.
В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Украинские войска нанесли удар по Шебекино
1 ноября, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала