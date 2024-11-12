https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

Германия оказалась между Трампом и Украиной

Германия оказалась между Трампом и Украиной - РИА Новости, 12.11.2024

Германия оказалась между Трампом и Украиной

Круги от победы Трампа расходятся по всему западному миру — первыми отреагировали немцы. Конечно, не потому, что Дональд — немец по происхождению и настроен на... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:00

2024-11-12T08:00

2024-11-12T08:05

аналитика

германия

украина

европа

сша

сара вагенкнехт

фридрих мерц

бундестаг германии

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Круги от победы Трампа расходятся по всему западному миру — первыми отреагировали немцы. Конечно, не потому, что Дональд — немец по происхождению и настроен на разборки (не только торговые) с ведомой Берлином Европой: правящая коалиция давно уже трещала по швам, и новости из-за океана лишь совпали с ее назревавшим развалом. Шансы на то, что правительство Шольца дотянет до намечающихся в следующем сентябре очередных выборов, были невелики, а после того, как лидер Свободной демократической партии — самой маленькой из всей коалиции — министр финансов Линднер отказался поддержать увеличение бюджетного дефицита, все было предопределено. Шольц уволил Линднера, и стало понятно, что впереди — досрочные выборы. Вопрос был только в том, когда их проводить: в начале весны или раньше. Шольц хотел потянуть время, но уже в понедельник согласился с тем, что вопрос о вотуме доверия может быть поставлен в ближайшие недели. Бундестаг откажет кабинету в поддержке, и будут объявлены досрочные выборы — скорее всего, на начало февраля. В результате уже к марту у нового американского президента будет новый главный европейский партнер: канцлером станет Фридрих Мерц, глава ХДС. То есть все так просто и легко?Нет. Во-первых, потому, что сами выборы в бундестаг станут испытанием для немецкой политической системы, а во-вторых, потому, что одной из главных тем выборной кампании окажется поддержка Украины. Точнее, уже стала — канцлер Шольц обвинил Линднера в желании финансировать Киев за счет немецких пенсионеров: "Не так много других стран, которые могут позволить себе направить более 12 миллиардов евро на поддержку другой страны, которая находится в состоянии войны, сказав при этом: мы сделаем это за счет бюджета. Мы несколько раз пытались так.Но сейчас достигли пункта, когда, согласно планам экс-министра финансов, речь зашла о финансировании за счет сокращения пенсий, за счет изъятия денег у местных сообществ, за счет средств, которых не хватает для модернизации нашей страны. Среди предложений было небольшое изменение формулы начисления пенсий, что в конце концов всегда означает сокращение пенсий. Должны ли граждане и гражданки, пенсионерки и пенсионеры это оплачивать? Ответ: нет".Если добавить к этим словам Шольца его же вчерашнее заявление о том, что он решил поговорить с Путиным в ближайшее время ("Скоро"), может возникнуть впечатление, что уходящий канцлер решил изменить политику в отношении Украины. Но это не так: просто украинская тема становится все более важным внутриполитическим фактором, поэтому СДПГ во главе с Шольцем будет всячески разыгрывать ее в борьбе со своими конкурентами.А ими становятся абсолютно все остальные партии, имеющие шансы попасть в бундестаг, — кроме СДПГ, их еще пять. Социал-демократы гарантированно потеряют пост канцлера — новая коалиция будет формироваться уже не под их руководством. Но они вполне могут остаться у власти в качестве младшего партнера — уже под руководством ХДС во главе с Мерцем. Этот вариант — так называемой большой коалиции, не раз уже складывавшейся в истории ФРГ, — представляется сейчас наиболее вероятным, но чтобы он стал реальностью, СДПГ нужно хорошо выступить на выборах."Хорошо" означает не скатиться ниже 15 процентов, а для этого нужно всеми силами топить своих соперников. Отнять голоса у ХДС социал-демократы не могут: партия Мерца наберет больше 30 процентов, если не все 35. Второй будет "Альтернатива для Германии": у них будет под 20, а то и больше. СДПГ вроде бы гарантировано третье место, но одно дело, если оно будет с 15 процентами, и совсем другое — если с 10-12. Тогда им на пятки будут наступать сильно просевшие "Зеленые" и "Союз Сары Вагенкнехт", который впервые пройдет в бундестаг. Альянс привлекает к себе бывших избирателей СДПГ и "Левых". То есть социал-демократам нужно остановить бегство своих сторонников и сделать себя единственным партнером для ХДС — и украинская тема подходит для этого лучше всего.Когда Шольц обвиняет Линднера в желании помогать Украине за счет немецких пенсионеров, он практически топит либеральную СвДП — она уже сейчас балансирует на грани пятипроцентного проходного барьера в бундестаг (если в парламенте не окажется либералов, у ХДС не будет возможности позвать их в коалицию). Рассказывая о планах поговорить с Путиным, Шольц сигнализирует той части избирателей, что выступает против эскалации конфликта с Россией и за переговоры с Москвой: зачем вам уходить к Саре Вагенкнехт, мы тоже готовы к урегулированию. Поверят ли они Шольцу? Маловероятно, но ничего лучше канцлер придумать не может.Социал-демократы — старейшая партия Германия — уже фактически скатились в разряд второстепенных партий, и подъем новорожденного "Союза Сары Вагенкнехт" становится приговором СДПГ. Конечно, на этих выборах им не будет нанесен смертельный удар, но их относительная "победа" вполне может стать пирровой.Потому что, войдя в коалицию с откровенно атлантическим ХДС (Мерц предлагает выдвинуть Кремлю ультиматум о прекращении боевых действий, а в случае его отклонения начать поставлять ракеты дальнего радиуса действия), СДПГ окончательно утратит свое лицо. С ней сделают то же, что она раньше (например, во времена Меркель) делала с младшими партнерами по коалиции, то есть "выпьют всю кровь". А находящийся в оппозиции "Союз Сары Вагенкнехт" будет набирать популярность и к следующим выборам в бундестаг вполне сможет обогнать СДПГ.Не будет терять времени и "Альтернатива для Германии": если "Союз" будет критиковать новое правительство слева, целясь в СДПГ, то АдГ будет бить справа, попадая по ХДС. Так что к выборам 2029 года оба участника будущей "большой коалиции" придут в своей худшей форме и даже на двоих не смогут получить большинства голосов. В то время как АдГ вместе с "Союзом Сары Вагенкнехт" будут на двоих контролировать до 40 процентов мест в бундестаге.И это будет, по сути, означать крах германской политической системы, выстроенной вокруг отсечения "радикалов", то есть тех, кто не согласен с ограниченным суверенитетом Германии и удавкой "атлантической солидарности" со всеми вытекающими отсюда последствиями — для Европы в первую очередь.

https://ria.ru/20241110/germaniya-1982923527.html

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https://ria.ru/20241111/ssha-1982996833.html

https://ria.ru/20241111/merts-1982983977.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, германия, украина, европа, сша, сара вагенкнехт, фридрих мерц, бундестаг германии, хдс/хсс