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В Севастополе арестовали агента СБУ, готовившего теракт
В Севастополе арестовали агента СБУ, готовившего теракт - РИА Новости, 12.11.2024
В Севастополе арестовали агента СБУ, готовившего теракт
Агент СБУ, готовивший теракт в Севастополе, арестован Ленинским районным судом на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:37
2024-11-12T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Агент СБУ, готовивший теракт в Севастополе, арестован Ленинским районным судом на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о покушении на террористический акт. "Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказали в пресс-службе.
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происшествия, севастополь, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), балаклавская тэс
Происшествия, Севастополь, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Балаклавская ТЭС
В Севастополе арестовали агента СБУ, готовившего теракт
ФСБ арестовала агента СБУ, готовившего теракт в Севастополе