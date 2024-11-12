https://ria.ru/20241112/fsb-1983262753.html

В Севастополе арестовали агента СБУ, готовившего теракт

В Севастополе арестовали агента СБУ, готовившего теракт - РИА Новости, 12.11.2024

В Севастополе арестовали агента СБУ, готовившего теракт

Агент СБУ, готовивший теракт в Севастополе, арестован Ленинским районным судом на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:37

2024-11-12T12:37

2024-11-12T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Агент СБУ, готовивший теракт в Севастополе, арестован Ленинским районным судом на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о покушении на террористический акт. "Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982997720.html

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происшествия, севастополь, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), балаклавская тэс