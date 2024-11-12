https://ria.ru/20241112/frg-1983403012.html

Президент ФРГ назвал 23 февраля реалистичной датой для новых выборов

Президент ФРГ назвал 23 февраля реалистичной датой для новых выборов - РИА Новости, 12.11.2024

Президент ФРГ назвал 23 февраля реалистичной датой для новых выборов

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает 23 февраля 2025 года "реалистичной датой" для новых парламентских выборов, говорится в сообщении, опубликованном... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T21:49

2024-11-12T21:49

2024-11-12T21:49

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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает 23 февраля 2025 года "реалистичной датой" для новых парламентских выборов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале президента. "Федеральный президент дал понять, что в случае, если Бундестаг откажет в доверии федеральному канцлеру, он быстро примет решение о роспуске. Перед этим он проведет переговоры с лидерами всех партий, представленных в Бундестаге. Прозрачность и честность избирательного процесса являются важнейшей предпосылкой доверия к демократии. Исходя из текущих оценок, он считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой для проведения новых выборов", - заявила пресс-секретарь президента Керстин Гаммелин. Ранее канцлер Олаф Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал от канцлера пойти на это раньше, чтобы выборы состоялись уже в январе. На прошлой неделе Шольц объявил, что попросил президента уволить главу минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить нанесение ущерба стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку 7 ноября.

https://ria.ru/20241109/shtaynmayer-1982792202.html

https://ria.ru/20240801/zaharova-1963508237.html

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в мире, германия, украина, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц, бундестаг германии