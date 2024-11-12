https://ria.ru/20241112/fregat-1983209951.html

Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провел учения в Ла-Манше

Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провел учения в Ла-Манше - РИА Новости, 12.11.2024

Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провел учения в Ла-Манше

Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" завершил проход пролива Ла-Манш и сейчас продолжает выполнение задач в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T05:15

2024-11-12T05:15

2024-11-12T05:15

ла-манш

атлантический океан

североморск

ка-27

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972000740_86:0:1268:665_1920x0_80_0_0_13f11024b268ae3b7cd11045a19ce221.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" завершил проход пролива Ла-Манш и сейчас продолжает выполнение задач в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе флота. "Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" завершил проход пролива Ла-Манш и в настоящее время продолжает выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана", - говорится в сообщении. Уточняется, что на переходе проливной зоной экипаж российского фрегата провел учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны отряда кораблей, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации - вертолетов Ка-27. По информации флота, боевые расчеты главного командного пункта фрегата провели тренировки по расхождению с опасными целями в сложных условиях интенсивного судоходства в проливной зоне. Также на борту фрегата были проведены учения антитеррористической направленности, в ходе которых отрабатывались действия по различным вводным, в том числе по противодействию безэкипажным катерам условного противника и беспилотным летательным аппаратам. Дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота - Североморска.

https://ria.ru/20241111/korabli-1982991750.html

https://ria.ru/20241025/flot-1979979620.html

ла-манш

атлантический океан

североморск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ла-манш, атлантический океан, североморск, ка-27