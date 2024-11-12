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Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провел учения в Ла-Манше - РИА Новости, 12.11.2024
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05:15 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/fregat-1983209951.html
Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провел учения в Ла-Манше
Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провел учения в Ла-Манше - РИА Новости, 12.11.2024
Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провел учения в Ла-Манше
Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" завершил проход пролива Ла-Манш и сейчас продолжает выполнение задач в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T05:15
2024-11-12T05:15
ла-манш
атлантический океан
североморск
ка-27
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" завершил проход пролива Ла-Манш и сейчас продолжает выполнение задач в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе флота. "Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" завершил проход пролива Ла-Манш и в настоящее время продолжает выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана", - говорится в сообщении. Уточняется, что на переходе проливной зоной экипаж российского фрегата провел учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны отряда кораблей, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации - вертолетов Ка-27. По информации флота, боевые расчеты главного командного пункта фрегата провели тренировки по расхождению с опасными целями в сложных условиях интенсивного судоходства в проливной зоне. Также на борту фрегата были проведены учения антитеррористической направленности, в ходе которых отрабатывались действия по различным вводным, в том числе по противодействию безэкипажным катерам условного противника и беспилотным летательным аппаратам. Дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота - Североморска.
https://ria.ru/20241111/korabli-1982991750.html
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ла-манш
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ла-манш, атлантический океан, североморск, ка-27
Ла-Манш, Атлантический океан, Североморск, Ка-27
Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провел учения в Ла-Манше

Фрегат Севфлота "Адмирал Головко" завершил проход пролива Ла-Манш

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Северного флота Адмирал Головко из акватории Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" завершил проход пролива Ла-Манш и сейчас продолжает выполнение задач в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе флота.
"Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" завершил проход пролива Ла-Манш и в настоящее время продолжает выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на переходе проливной зоной экипаж российского фрегата провел учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны отряда кораблей, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации - вертолетов Ка-27.
По информации флота, боевые расчеты главного командного пункта фрегата провели тренировки по расхождению с опасными целями в сложных условиях интенсивного судоходства в проливной зоне.
Также на борту фрегата были проведены учения антитеррористической направленности, в ходе которых отрабатывались действия по различным вводным, в том числе по противодействию безэкипажным катерам условного противника и беспилотным летательным аппаратам.
Дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота - Североморска.
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