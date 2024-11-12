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Участники международного форума "Ростки" планируют подписать 25 соглашений - РИА Новости, 12.11.2024
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Республика Татарстан
 
13:13 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/forum-1983272945.html
Участники международного форума "Ростки" планируют подписать 25 соглашений
Участники международного форума "Ростки" планируют подписать 25 соглашений - РИА Новости, 12.11.2024
Участники международного форума "Ростки" планируют подписать 25 соглашений
Участники второго международного экономического форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" планируют подписать 25 соглашений о... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:13
2024-11-12T13:13
республика татарстан
китай
россия
казань
талия минуллина
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Участники второго международного экономического форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" планируют подписать 25 соглашений о сотрудничестве, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "У нас есть в оргкомитете сейчас заявленный список из 25 соглашений уже на этот год, которые планируется подписать торжественно", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана. Она уточнила, что в числе готовящихся к подписанию соглашения в сферах образования, промышленности, IT, фармацевтики, туризма, между деловыми объединениями, по линии углубления побратимских связей и другие. Спикер напомнила, что по итогам первого форума "Ростки" было подписано 21 соглашение. Предприятия Татарстана, по ее словам, успешно поставили оборудование, на которое были заключены договора, начали совместную проработку некоторых инициатив. При этом Минуллина отметила, что часть достигнутых соглашений не были публично озвучены, из-за сложившейся сложной ситуации на международном рынке они носят закрытый характер, предприятия перешли в режим информационной тишины. В этом году, по словам Минуллиной, данный тренд сохраняется, поэтому не исключено, что подписанных на форуме соглашений о сотрудничестве будет больше. "Рассчитываем, что это будут не просто меморандумы о намерениях, а договора о конкретных сделках", - добавила она. Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 13-15 ноября. Ожидается, что в нем примут участие более 10 тысяч человек, в том числе представители 69 российских регионов и 26 провинций и районов Китая. В программе форума более 70 сессий по таким направлениям, как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, и другим. На площадке форума традиционно организована выставка Russia China Expo, где будут представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. В культурной программе более 30 уникальных мероприятий.
https://ria.ru/20241112/forum-1983257768.html
https://ria.ru/20241031/tatarstan-1981168491.html
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россия
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республика татарстан (татарстан)
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китай, россия, казань, талия минуллина, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Китай, Россия, Казань, Талия Минуллина, Республика Татарстан (Татарстан)

Участники международного форума "Ростки" планируют подписать 25 соглашений

© Фото : предоставлено Агентством инвестиционного развития ТатарстанаРуководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : предоставлено Агентством инвестиционного развития Татарстана
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Участники второго международного экономического форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" планируют подписать 25 соглашений о сотрудничестве, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
"У нас есть в оргкомитете сейчас заявленный список из 25 соглашений уже на этот год, которые планируется подписать торжественно", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана.
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Она уточнила, что в числе готовящихся к подписанию соглашения в сферах образования, промышленности, IT, фармацевтики, туризма, между деловыми объединениями, по линии углубления побратимских связей и другие.
Спикер напомнила, что по итогам первого форума "Ростки" было подписано 21 соглашение. Предприятия Татарстана, по ее словам, успешно поставили оборудование, на которое были заключены договора, начали совместную проработку некоторых инициатив.
При этом Минуллина отметила, что часть достигнутых соглашений не были публично озвучены, из-за сложившейся сложной ситуации на международном рынке они носят закрытый характер, предприятия перешли в режим информационной тишины.
В этом году, по словам Минуллиной, данный тренд сохраняется, поэтому не исключено, что подписанных на форуме соглашений о сотрудничестве будет больше. "Рассчитываем, что это будут не просто меморандумы о намерениях, а договора о конкретных сделках", - добавила она.
Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 13-15 ноября. Ожидается, что в нем примут участие более 10 тысяч человек, в том числе представители 69 российских регионов и 26 провинций и районов Китая. В программе форума более 70 сессий по таким направлениям, как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, и другим. На площадке форума традиционно организована выставка Russia China Expo, где будут представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. В культурной программе более 30 уникальных мероприятий.
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