https://ria.ru/20241112/forum-1983257768.html

Более 10 тыс человек примут участие в российско-китайском форуме "Ростки"

Более 10 тыс человек примут участие в российско-китайском форуме "Ростки" - РИА Новости, 12.11.2024

Более 10 тыс человек примут участие в российско-китайском форуме "Ростки"

Более 10 тысяч участников ожидают организаторы второго международного экономического форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:20

2024-11-12T12:20

2024-11-12T12:20

республика татарстан

китай

россия

казань

талия минуллина

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КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч участников ожидают организаторы второго международного экономического форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани 13-15 ноября, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "Мы видим увеличение количества участников. Первый форум у нас собрал 7 тысяч участников, в этом году ожидается более 10 тысяч", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана. По ее информации, в первом форуме "Ростки" приняли участие представители 57 российских регионов, в этом году прошли регистрацию уже 69 субъектов РФ. В прошлом году форум посетили представители 14 административных подразделений КНР, в этом году их уже 26. "То есть мы видим практически в два раза больше участников из КНР с точки зрения географии", - подчеркнула она. При этом Минуллина отметила, что в прошлом году в форуме принимала участие большая правительственная делегация высокого уровня Синьцзян-Уйгурского автономного района. В этом году ожидается шесть правительственных делегаций из КНР. В рамках форума запланирована обширная деловая программа. Это пленарное заседание "Россия и Китай в глобальной экономической игре" и более 70 сессий, конференций по разным направлениям: торговля, инвестиции, технологии, таможня, арбитраж, логистика, строительство нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, медиа. На площадке форума традиционно организована выставка Russia China Expo, где на 10 тысячах квадратных метров будут представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. Для участников форума организованы экскурсии на промышленные предприятия Татарстана. В культурной программе мастер-классы, фестиваль китайского кино, проведение чайных церемоний, турнир по китайской древней игре Вэйци, хоккейный матч между командами "Ак барс" и "Куньлунь Ред Стар", турнир по настольному теннису, шахматный турнир, работа картинной галереи.

https://ria.ru/20241107/tatarstan--1982514237.html

https://ria.ru/20241031/tatarstan-1981168491.html

китай

россия

казань

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китай, россия, казань, талия минуллина