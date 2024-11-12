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Более 10 тыс человек примут участие в российско-китайском форуме "Ростки" - РИА Новости, 12.11.2024
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Республика Татарстан
 
12:20 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/forum-1983257768.html
Более 10 тыс человек примут участие в российско-китайском форуме "Ростки"
Более 10 тыс человек примут участие в российско-китайском форуме "Ростки" - РИА Новости, 12.11.2024
Более 10 тыс человек примут участие в российско-китайском форуме "Ростки"
Более 10 тысяч участников ожидают организаторы второго международного экономического форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:20
2024-11-12T12:20
республика татарстан
китай
россия
казань
талия минуллина
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КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч участников ожидают организаторы второго международного экономического форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани 13-15 ноября, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "Мы видим увеличение количества участников. Первый форум у нас собрал 7 тысяч участников, в этом году ожидается более 10 тысяч", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана. По ее информации, в первом форуме "Ростки" приняли участие представители 57 российских регионов, в этом году прошли регистрацию уже 69 субъектов РФ. В прошлом году форум посетили представители 14 административных подразделений КНР, в этом году их уже 26. "То есть мы видим практически в два раза больше участников из КНР с точки зрения географии", - подчеркнула она. При этом Минуллина отметила, что в прошлом году в форуме принимала участие большая правительственная делегация высокого уровня Синьцзян-Уйгурского автономного района. В этом году ожидается шесть правительственных делегаций из КНР. В рамках форума запланирована обширная деловая программа. Это пленарное заседание "Россия и Китай в глобальной экономической игре" и более 70 сессий, конференций по разным направлениям: торговля, инвестиции, технологии, таможня, арбитраж, логистика, строительство нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, медиа. На площадке форума традиционно организована выставка Russia China Expo, где на 10 тысячах квадратных метров будут представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. Для участников форума организованы экскурсии на промышленные предприятия Татарстана. В культурной программе мастер-классы, фестиваль китайского кино, проведение чайных церемоний, турнир по китайской древней игре Вэйци, хоккейный матч между командами "Ак барс" и "Куньлунь Ред Стар", турнир по настольному теннису, шахматный турнир, работа картинной галереи.
https://ria.ru/20241107/tatarstan--1982514237.html
https://ria.ru/20241031/tatarstan-1981168491.html
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китай, россия, казань, талия минуллина
Республика Татарстан, Китай, Россия, Казань, Талия Минуллина

Более 10 тыс человек примут участие в российско-китайском форуме "Ростки"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч участников ожидают организаторы второго международного экономического форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани 13-15 ноября, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
"Мы видим увеличение количества участников. Первый форум у нас собрал 7 тысяч участников, в этом году ожидается более 10 тысяч", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана.
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По ее информации, в первом форуме "Ростки" приняли участие представители 57 российских регионов, в этом году прошли регистрацию уже 69 субъектов РФ. В прошлом году форум посетили представители 14 административных подразделений КНР, в этом году их уже 26. "То есть мы видим практически в два раза больше участников из КНР с точки зрения географии", - подчеркнула она.
При этом Минуллина отметила, что в прошлом году в форуме принимала участие большая правительственная делегация высокого уровня Синьцзян-Уйгурского автономного района. В этом году ожидается шесть правительственных делегаций из КНР.
В рамках форума запланирована обширная деловая программа. Это пленарное заседание "Россия и Китай в глобальной экономической игре" и более 70 сессий, конференций по разным направлениям: торговля, инвестиции, технологии, таможня, арбитраж, логистика, строительство нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, медиа. На площадке форума традиционно организована выставка Russia China Expo, где на 10 тысячах квадратных метров будут представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. Для участников форума организованы экскурсии на промышленные предприятия Татарстана.
В культурной программе мастер-классы, фестиваль китайского кино, проведение чайных церемоний, турнир по китайской древней игре Вэйци, хоккейный матч между командами "Ак барс" и "Куньлунь Ред Стар", турнир по настольному теннису, шахматный турнир, работа картинной галереи.
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Республика ТатарстанКитайРоссияКазаньТалия Минуллина
 
 
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