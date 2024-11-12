https://ria.ru/20241112/forum-1983250558.html

Форум "Семья — основа мира" пройдет в Астраханской области

Форум "Семья — основа мира" пройдет в Астраханской области - РИА Новости, 12.11.2024

Форум "Семья — основа мира" пройдет в Астраханской области

Межрегиональный форум по укреплению традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей "Семья - основа мира", откроется в Астраханской области 14 ноября,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:42

2024-11-12T11:42

2024-11-12T16:54

общество

россия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Межрегиональный форум по укреплению традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей "Семья - основа мира", откроется в Астраханской области 14 ноября, сообщает администрация губернатора региона. "Форум, приуроченный к Году семьи в России, "Семья - основа мира" состоится в Астраханской области 14 и 15 ноября", - говорится в сообщении. Форум проводится для выработки эффективных мер, способствующих сохранению, укреплению традиционных семейных ценностей, повышению рождаемости населения и формированию представления о сбережении народа России как об основном стратегическом национальном приоритете. По итогам будут сформированы предложения по вопросам ценностного сопровождения семейно-демографической политики, а также подготовлены рекомендации по эффективному распространению традиционных духовно-нравственных ценностей среди населения страны, в особенности - в молодежной среде. По информации организаторов, для участия в тематических площадках приглашены эксперты в области образования, медицины, социальной сферы, культуры, медиа, профильных некоммерческих организаций из разных регионов России. Они обсудят нынешнюю семейно-демографическую ситуацию в стране, меры поддержки семей с детьми, а также роль педагогического сообщества в формировании традиционных ценностей. В рамках форума запланирована творческая встреча с общественным деятелем и телеведущей Натальей Москвитиной, на которой она представит книгу "Папина дочка". Участники Форума смогут посетить этно-кафе, тематические выставки, а также увидеть театрализованное представление, посвященное семейным традициям разных народов. Его готовят студенты Астраханского ГМУ Минздрава России.

https://ria.ru/20241025/forum-1980141711.html

https://ria.ru/20241020/ukaz-1978732673.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия