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Форум "Семья — основа мира" пройдет в Астраханской области
Форум "Семья — основа мира" пройдет в Астраханской области - РИА Новости, 12.11.2024
Форум "Семья — основа мира" пройдет в Астраханской области
Межрегиональный форум по укреплению традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей "Семья - основа мира", откроется в Астраханской области 14 ноября,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:42
2024-11-12T11:42
2024-11-12T16:54
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Межрегиональный форум по укреплению традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей "Семья - основа мира", откроется в Астраханской области 14 ноября, сообщает администрация губернатора региона. "Форум, приуроченный к Году семьи в России, "Семья - основа мира" состоится в Астраханской области 14 и 15 ноября", - говорится в сообщении. Форум проводится для выработки эффективных мер, способствующих сохранению, укреплению традиционных семейных ценностей, повышению рождаемости населения и формированию представления о сбережении народа России как об основном стратегическом национальном приоритете. По итогам будут сформированы предложения по вопросам ценностного сопровождения семейно-демографической политики, а также подготовлены рекомендации по эффективному распространению традиционных духовно-нравственных ценностей среди населения страны, в особенности - в молодежной среде. По информации организаторов, для участия в тематических площадках приглашены эксперты в области образования, медицины, социальной сферы, культуры, медиа, профильных некоммерческих организаций из разных регионов России. Они обсудят нынешнюю семейно-демографическую ситуацию в стране, меры поддержки семей с детьми, а также роль педагогического сообщества в формировании традиционных ценностей. В рамках форума запланирована творческая встреча с общественным деятелем и телеведущей Натальей Москвитиной, на которой она представит книгу "Папина дочка". Участники Форума смогут посетить этно-кафе, тематические выставки, а также увидеть театрализованное представление, посвященное семейным традициям разных народов. Его готовят студенты Астраханского ГМУ Минздрава России.
https://ria.ru/20241025/forum-1980141711.html
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РИА Новости
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общество, россия
Общество, Россия, Астраханская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Межрегиональный форум по укреплению традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей "Семья - основа мира", откроется в Астраханской области 14 ноября, сообщает администрация губернатора региона.
"Форум, приуроченный к Году семьи в России
, "Семья - основа мира" состоится в Астраханской области 14 и 15 ноября", - говорится в сообщении.
Форум проводится для выработки эффективных мер, способствующих сохранению, укреплению традиционных семейных ценностей, повышению рождаемости населения и формированию представления о сбережении народа России как об основном стратегическом национальном приоритете.
По итогам будут сформированы предложения по вопросам ценностного сопровождения семейно-демографической политики, а также подготовлены рекомендации по эффективному распространению традиционных духовно-нравственных ценностей среди населения страны, в особенности - в молодежной среде.
По информации организаторов, для участия в тематических площадках приглашены эксперты в области образования, медицины, социальной сферы, культуры, медиа, профильных некоммерческих организаций из разных регионов России. Они обсудят нынешнюю семейно-демографическую ситуацию в стране, меры поддержки семей с детьми, а также роль педагогического сообщества в формировании традиционных ценностей.
В рамках форума запланирована творческая встреча с общественным деятелем и телеведущей Натальей Москвитиной, на которой она представит книгу "Папина дочка". Участники Форума смогут посетить этно-кафе, тематические выставки, а также увидеть театрализованное представление, посвященное семейным традициям разных народов. Его готовят студенты Астраханского ГМУ Минздрава России.