https://ria.ru/20241112/forbes-1983294612.html

СМИ: Тайвань тайно передал Украине оружие

СМИ: Тайвань тайно передал Украине оружие - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ: Тайвань тайно передал Украине оружие

Тайвань передал украинским военным комплексы противовоздушной обороны HAWK, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:31

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Тайвань передал украинским военным комплексы противовоздушной обороны HAWK, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС. По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, остров передал ВВС Украины лишние батареи зенитных ракет HAWK", — указал Экс.Как отметил обозреватель, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками по три ракеты.В начале ноября депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинской ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в пехоту. В этот же день бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинских военнослужащих с систем ПВО переводят служить в пехоту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241112/admiral-1983281535.html

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в мире, украина, тайвань, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, forbes