https://ria.ru/20241112/finansirovanie-1983205203.html

"План Б": на Украине сделали зловещее заявление о помощи

"План Б": на Украине сделали зловещее заявление о помощи - РИА Новости, 12.11.2024

"План Б": на Украине сделали зловещее заявление о помощи

В случае прекращения финансирования Украины извне вся гражданская часть бюджетных расходов страны будет отменена, заявила изданию "Новости.LIVE" депутат... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T01:54

2024-11-12T01:54

2024-11-12T03:19

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нина южанина

владимир зеленский

владимир путин

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В случае прекращения финансирования Украины извне вся гражданская часть бюджетных расходов страны будет отменена, заявила изданию "Новости.LIVE" депутат Верховной рады Нина Южанина.По ее словам, план государственного бюджета Украины предполагает, что все гражданские расходы будут покрываться за счет финансовой помощи стран Запада, а если финансирование прекратиться, правительство откажется от этих трат."Я думаю, что есть "план Б", абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных", — сказала она, отвечая на прямой вопрос ведущего о наличии запасного варианта на случай прекращения помощи.Член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов ранее заявлял, что у Украины самый большой дефицит бюджета в мире, ее расходы на фоне боевых действий вдвое больше, чем доходы. В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. При этом в сентябре Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на силы обороны страны на 495 миллиардов гривен (почти 12 миллиардов долларов).Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинская экономика не сможет существовать без внешней подпитки и "ляжет" через неделю после прекращения вливаний извне.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983184901.html

https://ria.ru/20241107/simpatiya-1982338365.html

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украина, россия, нина южанина, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины