https://ria.ru/20241112/evraev-1983380517.html
Евраев рассказал, как бойцы СВО проходят реабилитацию в Ярославской области
Евраев рассказал, как бойцы СВО проходят реабилитацию в Ярославской области - РИА Новости, 12.11.2024
Евраев рассказал, как бойцы СВО проходят реабилитацию в Ярославской области
Участники специальной военной операции проходят лечение и реабилитацию в медучреждениях Ярославской области, в частности, в Угличской ЦРБ бойцам оказывают... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:41
2024-11-12T18:41
2024-11-12T18:41
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Участники специальной военной операции проходят лечение и реабилитацию в медучреждениях Ярославской области, в частности, в Угличской ЦРБ бойцам оказывают хирургическую помощь по профилю "травматология и ортопедия", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Ведем большую работу по медицинской реабилитации участников СВО. В Угличской центральной районной больнице бойцы проходят лечение по профилю "травматология и ортопедия". Здесь им оказывают помощь квалифицированные хирурги", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в больнице обновили оборудование, в связи с чем в медучреждении есть все возможности для проведения травматологических вмешательств и диагностических исследований. Только за этот год, отметил губернатор, в профильном отделении сделано 320 операций. "Не менее серьезные результаты в вопросе помощи участникам и ветеранам СВО в госпитале ветеранов войн. В регионе созданы все условия для поддержки военнослужащих и их семей, и мы продолжим развитие системы здравоохранения и социальной помощи", - подчеркнул губернатор. По словам губернатора, госпиталь ветеранов войн располагает современным реабилитационным оборудованием, с пациентами работает мультидисциплинарная реабилитационная команда. Правительство области отмечает, что в числе получивших помощь в Угличской ЦРБ – военнослужащий, у которого был поврежден коленный сустав. Пациенту успешно проведена артроскопическая операция. Сейчас он восстанавливается и после непродолжительной реабилитации будет готов вернуться в ряды Вооруженных сил России. Еще один участник СВО в Угличе проходит второй этап лечения – после ранения была сделана операция на голени. Боец идет на поправку.
https://ria.ru/20241021/yaroslavl-1979169314.html
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ярославская область, россия, углич, михаил евраев, сво
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Углич, Михаил Евраев, СВО
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Участники специальной военной операции проходят лечение и реабилитацию в медучреждениях Ярославской области, в частности, в Угличской ЦРБ бойцам оказывают хирургическую помощь по профилю "травматология и ортопедия", сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Ведем большую работу по медицинской реабилитации участников СВО. В Угличской центральной районной больнице бойцы проходят лечение по профилю "травматология и ортопедия". Здесь им оказывают помощь квалифицированные хирурги", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в больнице обновили оборудование, в связи с чем в медучреждении есть все возможности для проведения травматологических вмешательств и диагностических исследований. Только за этот год, отметил губернатор, в профильном отделении сделано 320 операций.
"Не менее серьезные результаты в вопросе помощи участникам и ветеранам СВО в госпитале ветеранов войн. В регионе созданы все условия для поддержки военнослужащих и их семей, и мы продолжим развитие системы здравоохранения и социальной помощи", - подчеркнул губернатор.
По словам губернатора, госпиталь ветеранов войн располагает современным реабилитационным оборудованием, с пациентами работает мультидисциплинарная реабилитационная команда.
Правительство области отмечает, что в числе получивших помощь в Угличской ЦРБ – военнослужащий, у которого был поврежден коленный сустав. Пациенту успешно проведена артроскопическая операция. Сейчас он восстанавливается и после непродолжительной реабилитации будет готов вернуться в ряды Вооруженных сил России
. Еще один участник СВО в Угличе
проходит второй этап лечения – после ранения была сделана операция на голени. Боец идет на поправку.