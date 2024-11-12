Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 12.11.2024 (обновлено: 14:23 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/evmenkov-1983288985.html
Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска
Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска - РИА Новости, 12.11.2024
Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска
Бывший заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков по решению местного совета депутатов вернулся в кресло главы Североморска, которым он... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:16
2024-11-12T14:23
политика
североморск
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983291695_613:151:2869:1420_1920x0_80_0_0_92c5099d61778514fddff8241ab9a1cb.jpg
МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков по решению местного совета депутатов вернулся в кресло главы Североморска, которым он руководил до 2020 года, сообщили РИА Новости в администрации столицы Северного флота. "Депутаты Североморска единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Евменькова. Он вступит в должность 15 ноября", – сообщили в администрации. Владимир Евменьков уже руководил Североморском с 2017 по 2020 год. После этого перешел в правительство региона, где курировал вопросы внутренней политики, а позже занимался поддержкой участников специальной военной операции. Прежний глава города Североморска Олег Прасов 12 октября подал в отставку по итогам встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, а в городе был введен режим повышенной готовности из-за проблем, возникших в столице Северного флота в сфере управления жильем. Нынешней осенью жители Североморска массово жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы.
https://ria.ru/20241107/uyba-1982368444.html
https://ria.ru/20241012/otstavka-1977771973.html
североморск
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983291695_715:115:2678:1587_1920x0_80_0_0_f9ab0096d555e96b2ad136f17df7d6f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, североморск, мурманская область, андрей чибис
Политика, Североморск, Мурманская область, Андрей Чибис
Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска

Бывший замгубернатора Мурманской области Евменьков возглавит Североморск

© Фото : Правительство Мурманской областиВладимир Евменьков
Владимир Евменьков - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Правительство Мурманской области
Владимир Евменьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков по решению местного совета депутатов вернулся в кресло главы Североморска, которым он руководил до 2020 года, сообщили РИА Новости в администрации столицы Северного флота.
"Депутаты Североморска единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Евменькова. Он вступит в должность 15 ноября", – сообщили в администрации.
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны
7 ноября, 10:26
Владимир Евменьков уже руководил Североморском с 2017 по 2020 год. После этого перешел в правительство региона, где курировал вопросы внутренней политики, а позже занимался поддержкой участников специальной военной операции.
Прежний глава города Североморска Олег Прасов 12 октября подал в отставку по итогам встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, а в городе был введен режим повышенной готовности из-за проблем, возникших в столице Северного флота в сфере управления жильем. Нынешней осенью жители Североморска массово жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы.
Олег Прасов - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Глава Североморска ушел в отставку
12 октября, 20:25
 
ПолитикаСевероморскМурманская областьАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала