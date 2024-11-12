https://ria.ru/20241112/evmenkov-1983288985.html

Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска

Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска - РИА Новости, 12.11.2024

Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска

Бывший заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков по решению местного совета депутатов вернулся в кресло главы Североморска, которым он... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:16

2024-11-12T14:16

2024-11-12T14:23

политика

североморск

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков по решению местного совета депутатов вернулся в кресло главы Североморска, которым он руководил до 2020 года, сообщили РИА Новости в администрации столицы Северного флота. "Депутаты Североморска единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Евменькова. Он вступит в должность 15 ноября", – сообщили в администрации. Владимир Евменьков уже руководил Североморском с 2017 по 2020 год. После этого перешел в правительство региона, где курировал вопросы внутренней политики, а позже занимался поддержкой участников специальной военной операции. Прежний глава города Североморска Олег Прасов 12 октября подал в отставку по итогам встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, а в городе был введен режим повышенной готовности из-за проблем, возникших в столице Северного флота в сфере управления жильем. Нынешней осенью жители Североморска массово жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы.

https://ria.ru/20241107/uyba-1982368444.html

https://ria.ru/20241012/otstavka-1977771973.html

североморск

мурманская область

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Дарья Буймова

политика, североморск, мурманская область, андрей чибис