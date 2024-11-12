https://ria.ru/20241112/evmenkov-1983288985.html
Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска
Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска - РИА Новости, 12.11.2024
Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска
Бывший заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков по решению местного совета депутатов вернулся в кресло главы Североморска, которым он... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:16
2024-11-12T14:16
2024-11-12T14:23
политика
североморск
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983291695_613:151:2869:1420_1920x0_80_0_0_92c5099d61778514fddff8241ab9a1cb.jpg
МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков по решению местного совета депутатов вернулся в кресло главы Североморска, которым он руководил до 2020 года, сообщили РИА Новости в администрации столицы Северного флота. "Депутаты Североморска единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Евменькова. Он вступит в должность 15 ноября", – сообщили в администрации. Владимир Евменьков уже руководил Североморском с 2017 по 2020 год. После этого перешел в правительство региона, где курировал вопросы внутренней политики, а позже занимался поддержкой участников специальной военной операции. Прежний глава города Североморска Олег Прасов 12 октября подал в отставку по итогам встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, а в городе был введен режим повышенной готовности из-за проблем, возникших в столице Северного флота в сфере управления жильем. Нынешней осенью жители Североморска массово жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы.
https://ria.ru/20241107/uyba-1982368444.html
https://ria.ru/20241012/otstavka-1977771973.html
североморск
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983291695_715:115:2678:1587_1920x0_80_0_0_f9ab0096d555e96b2ad136f17df7d6f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, североморск, мурманская область, андрей чибис
Политика, Североморск, Мурманская область, Андрей Чибис
Экс-замгубернатора Евменьков вернулся в кресло главы Североморска
Бывший замгубернатора Мурманской области Евменьков возглавит Североморск
МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков по решению местного совета депутатов вернулся в кресло главы Североморска, которым он руководил до 2020 года, сообщили РИА Новости в администрации столицы Северного флота.
"Депутаты Североморска единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Евменькова. Он вступит в должность 15 ноября", – сообщили в администрации.
Владимир Евменьков уже руководил Североморском с 2017 по 2020 год. После этого перешел в правительство региона, где курировал вопросы внутренней политики, а позже занимался поддержкой участников специальной военной операции.
Прежний глава города Североморска Олег Прасов 12 октября подал в отставку по итогам встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом
, а в городе был введен режим повышенной готовности из-за проблем, возникших в столице Северного флота в сфере управления жильем. Нынешней осенью жители Североморска массово жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы.