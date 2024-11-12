Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов, заявил Сикорский
Сикорский: Совет ЕС по иностранным делам обсудит передачу Украине активов России
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Совет Европейского союза по иностранным делам на следующей неделе обсудит передачу Украине замороженных российских активов, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.
"Нас ждет, возможно, драматичное заседание Совета по иностранным делам на следующей неделе", - сказал Сикорский.
Он пояснил, что речь пойдет о финансовой поддержке Украины.
"Должны быть приняты или не быть приняты массивные решения о том, готовы ли мы предназначить реальные средства, например, замороженные российские активы на поддержку Украины, готовы ли мы дать Украине, например, один год на усиление своей переговорной позиции", - сказал Сикорский.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.