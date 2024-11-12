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Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов, заявил Сикорский - РИА Новости, 12.11.2024
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22:58 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/es-1983407336.html
Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов, заявил Сикорский
Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов, заявил Сикорский - РИА Новости, 12.11.2024
Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов, заявил Сикорский
Совет Европейского союза по иностранным делам на следующей неделе обсудит передачу Украине замороженных российских активов, сообщил министр иностранных дел... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:58
2024-11-12T22:58
россия
украина
польша
радослав сикорский
сергей лавров
владимир путин
евросоюз
нато
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Совет Европейского союза по иностранным делам на следующей неделе обсудит передачу Украине замороженных российских активов, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN. "Нас ждет, возможно, драматичное заседание Совета по иностранным делам на следующей неделе", - сказал Сикорский. Он пояснил, что речь пойдет о финансовой поддержке Украины. "Должны быть приняты или не быть приняты массивные решения о том, готовы ли мы предназначить реальные средства, например, замороженные российские активы на поддержку Украины, готовы ли мы дать Украине, например, один год на усиление своей переговорной позиции", - сказал Сикорский. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/es-1983294870.html
https://ria.ru/20241103/natsionalizatsiya-1981644668.html
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россия, украина, польша, радослав сикорский, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, нато, g7, в мире
Россия, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, G7, В мире
Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов, заявил Сикорский

Сикорский: Совет ЕС по иностранным делам обсудит передачу Украине активов России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Совет Европейского союза по иностранным делам на следующей неделе обсудит передачу Украине замороженных российских активов, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.
"Нас ждет, возможно, драматичное заседание Совета по иностранным делам на следующей неделе", - сказал Сикорский.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Будущая глава дипломатии ЕС хочет направить российские активы Украине
Вчера, 14:33
Он пояснил, что речь пойдет о финансовой поддержке Украины.
"Должны быть приняты или не быть приняты массивные решения о том, готовы ли мы предназначить реальные средства, например, замороженные российские активы на поддержку Украины, готовы ли мы дать Украине, например, один год на усиление своей переговорной позиции", - сказал Сикорский.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Крыму национализируют активы стран, поддерживающих агрессию против России
3 ноября, 06:04
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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РоссияУкраинаПольшаРадослав СикорскийСергей ЛавровВладимир ПутинЕвросоюзНАТОG7В мире
 
 
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