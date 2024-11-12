https://ria.ru/20241112/es-1983407336.html

Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов, заявил Сикорский

Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов, заявил Сикорский - РИА Новости, 12.11.2024

Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов, заявил Сикорский

Совет Европейского союза по иностранным делам на следующей неделе обсудит передачу Украине замороженных российских активов, сообщил министр иностранных дел... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T22:58

2024-11-12T22:58

2024-11-12T22:58

россия

украина

польша

радослав сикорский

сергей лавров

владимир путин

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_23368de72d033634ae63c75c1fa4d096.jpg

ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Совет Европейского союза по иностранным делам на следующей неделе обсудит передачу Украине замороженных российских активов, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN. "Нас ждет, возможно, драматичное заседание Совета по иностранным делам на следующей неделе", - сказал Сикорский. Он пояснил, что речь пойдет о финансовой поддержке Украины. "Должны быть приняты или не быть приняты массивные решения о том, готовы ли мы предназначить реальные средства, например, замороженные российские активы на поддержку Украины, готовы ли мы дать Украине, например, один год на усиление своей переговорной позиции", - сказал Сикорский. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241112/es-1983294870.html

https://ria.ru/20241103/natsionalizatsiya-1981644668.html

https://ria.ru/20241101/sanktsii-1981361268.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, польша, радослав сикорский, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, нато, g7, в мире