https://ria.ru/20241112/es-1983208744.html

СМИ: ЕС готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на военные расходы

СМИ: ЕС готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на военные расходы - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ: ЕС готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на военные расходы

ЕС готовится высвободить из бюджета миллиарды евро, которые были предназначены на сокращение экономического неравенства, и потратить их на оборону и... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T04:19

2024-11-12T04:19

2024-11-12T04:19

сша

китай

андрюс кубилюс

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ЕС готовится высвободить из бюджета миллиарды евро, которые были предназначены на сокращение экономического неравенства, и потратить их на оборону и безопасность, сообщает британская газета Financial Times. "Брюссель меняет свою политику расходов, чтобы потенциально перенаправить десятки миллиардов на оборону и безопасность", - говорится в публикации. Как отмечает издание, на сокращение экономического неравенства в текущем бюджетном плане Евросоюза на 2021-2027 годы выделено 392 миллиардов евро, из них израсходовано за прошедшие почти четыре года менее 5%. По данным издания, в ближайшие недели страны ЕС получат информацию о том, что они смогут тратить средства фонда сплочения на поддержку оборонной промышленности. Ранее кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен развивать свою собственную оборонную промышленность в связи с тем, что США в ближайшие десятилетия будут заняты противостоянием с Китаем.

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сша

китай

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сша, китай, андрюс кубилюс, евросоюз, в мире