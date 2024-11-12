СМИ: ЕС готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на военные расходы
FT: ЕС готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на оборону и безопасность
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ЕС готовится высвободить из бюджета миллиарды евро, которые были предназначены на сокращение экономического неравенства, и потратить их на оборону и безопасность, сообщает британская газета Financial Times.
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"Брюссель меняет свою политику расходов, чтобы потенциально перенаправить десятки миллиардов на оборону и безопасность", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, на сокращение экономического неравенства в текущем бюджетном плане Евросоюза на 2021-2027 годы выделено 392 миллиардов евро, из них израсходовано за прошедшие почти четыре года менее 5%. По данным издания, в ближайшие недели страны ЕС получат информацию о том, что они смогут тратить средства фонда сплочения на поддержку оборонной промышленности.
Ранее кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен развивать свою собственную оборонную промышленность в связи с тем, что США в ближайшие десятилетия будут заняты противостоянием с Китаем.
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