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Ефимов: на станции московского метро "ЗИЛ" установили архитектурное панно - РИА Новости, 12.11.2024
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14:08 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/efimov-1983267291.html
Ефимов: на станции московского метро "ЗИЛ" установили архитектурное панно
Ефимов: на станции московского метро "ЗИЛ" установили архитектурное панно - РИА Новости, 12.11.2024
Ефимов: на станции московского метро "ЗИЛ" установили архитектурное панно
Строительная готовность станции московского метро "ЗИЛ" составляет 76%, на станции уже смонтировали стеновые панели и установили архитектурное панно на... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:08
2024-11-12T14:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
завод имени лихачева (зил)
сергей собянин
александр рукавишников
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Строительная готовность станции московского метро "ЗИЛ" составляет 76%, на станции уже смонтировали стеновые панели и установили архитектурное панно на платформе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Композиция длиной 45 метров и высотой 6,4 метра выполнена из многослойных алюминиевых панелей с верхним слоем из триплекса. Художественная концепция проекта иллюстрирует историю одного из символов советского машиностроения – завода имени Лихачева – от истоков до наших дней", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Работа известного скульптора Александра Рукавишникова представит знаковую продукцию, выпускавшуюся на ЗиЛе, прежде всего грузовых автомобилей, а также образы заводчан разных эпох, уточняется в сообщении.Как ранее говорил президент ведущей работы стройкомпании "Ингеоком" Дмитрий Евсеев, отделочные работы и монтаж инженерных систем на "ЗИЛе" планируется завершить к концу текущего года.По словам главы московского департамента строительства инфраструктуры Василия Десяткова, к настоящему времени на станции полностью готовы основные конструкции платформы, пройдены тоннели в сторону станции "Крымская".Первый участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Тютчевской" открыли в сентябре. Он также включает станции "Генерала Тюленева" и "Университет дружбы народов". На "Новаторской" организована пересадка на Большую кольцевую линию метрополитена. Строительство центрального участка Троицкой ветки от "Новаторской" до "ЗИЛа" планируется закончить в 2025 году.Станция "ЗИЛ" получит два вестибюля с выходами на улицу Лисицкого, проспект Лихачева, к парку "Тюфелева роща". Второй вестибюль в будущем предполагается объединить с перспективной Бирюлёвской линией метро.Ранее о строительстве станции "ЗИЛ" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20241112/efimov-1983195126.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, завод имени лихачева (зил), сергей собянин, александр рукавишников
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Сергей Собянин, Александр Рукавишников

Ефимов: на станции московского метро "ЗИЛ" установили архитектурное панно

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Строительная готовность станции московского метро "ЗИЛ" составляет 76%, на станции уже смонтировали стеновые панели и установили архитектурное панно на платформе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Композиция длиной 45 метров и высотой 6,4 метра выполнена из многослойных алюминиевых панелей с верхним слоем из триплекса. Художественная концепция проекта иллюстрирует историю одного из символов советского машиностроения – завода имени Лихачева – от истоков до наших дней", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Вчера, 10:07
Работа известного скульптора Александра Рукавишникова представит знаковую продукцию, выпускавшуюся на ЗиЛе, прежде всего грузовых автомобилей, а также образы заводчан разных эпох, уточняется в сообщении.
Как ранее говорил президент ведущей работы стройкомпании "Ингеоком" Дмитрий Евсеев, отделочные работы и монтаж инженерных систем на "ЗИЛе" планируется завершить к концу текущего года.
По словам главы московского департамента строительства инфраструктуры Василия Десяткова, к настоящему времени на станции полностью готовы основные конструкции платформы, пройдены тоннели в сторону станции "Крымская".
Первый участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Тютчевской" открыли в сентябре. Он также включает станции "Генерала Тюленева" и "Университет дружбы народов". На "Новаторской" организована пересадка на Большую кольцевую линию метрополитена. Строительство центрального участка Троицкой ветки от "Новаторской" до "ЗИЛа" планируется закончить в 2025 году.
Станция "ЗИЛ" получит два вестибюля с выходами на улицу Лисицкого, проспект Лихачева, к парку "Тюфелева роща". Второй вестибюль в будущем предполагается объединить с перспективной Бирюлёвской линией метро.
Ранее о строительстве станции "ЗИЛ" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Ефимов: Москва передала культучреждениям более тысячи зданий и помещений
11 ноября, 15:46
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)Сергей СобянинАлександр Рукавишников
 
 
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