Ефимов: на станции московского метро "ЗИЛ" установили архитектурное панно
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Строительная готовность станции московского метро "ЗИЛ" составляет 76%, на станции уже смонтировали стеновые панели и установили архитектурное панно на платформе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Композиция длиной 45 метров и высотой 6,4 метра выполнена из многослойных алюминиевых панелей с верхним слоем из триплекса. Художественная концепция проекта иллюстрирует историю одного из символов советского машиностроения – завода имени Лихачева – от истоков до наших дней", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Работа известного скульптора Александра Рукавишникова представит знаковую продукцию, выпускавшуюся на ЗиЛе, прежде всего грузовых автомобилей, а также образы заводчан разных эпох, уточняется в сообщении.
Как ранее говорил президент ведущей работы стройкомпании "Ингеоком" Дмитрий Евсеев, отделочные работы и монтаж инженерных систем на "ЗИЛе" планируется завершить к концу текущего года.
По словам главы московского департамента строительства инфраструктуры Василия Десяткова, к настоящему времени на станции полностью готовы основные конструкции платформы, пройдены тоннели в сторону станции "Крымская".
Первый участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Тютчевской" открыли в сентябре. Он также включает станции "Генерала Тюленева" и "Университет дружбы народов". На "Новаторской" организована пересадка на Большую кольцевую линию метрополитена. Строительство центрального участка Троицкой ветки от "Новаторской" до "ЗИЛа" планируется закончить в 2025 году.
Станция "ЗИЛ" получит два вестибюля с выходами на улицу Лисицкого, проспект Лихачева, к парку "Тюфелева роща". Второй вестибюль в будущем предполагается объединить с перспективной Бирюлёвской линией метро.
Ранее о строительстве станции "ЗИЛ" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.