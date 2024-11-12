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Трассу из Перми на Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП - РИА Новости, 12.11.2024
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19:02 12.11.2024 (обновлено: 19:07 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/dtp-1983386066.html
Трассу из Перми на Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП
Трассу из Перми на Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП - РИА Новости, 12.11.2024
Трассу из Перми на Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП
Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе под Пермью, движение транспорта по дороге в сторону Екатеринбурга временно остановлено, сообщает краевая... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:02
2024-11-12T19:07
происшествия
авто
екатеринбург
пермь
пермский район
россия
mercedes
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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе под Пермью, движение транспорта по дороге в сторону Екатеринбурга временно остановлено, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, на трассе Пермь-Екатеринбург в Пермском районе произошло массовое ДТП. Грузовик MAN, двигавшийся в сторону Екатеринбурга, занесло, он ударился о металлическое ограждение. После этого в него врезались следовавшие в попутном направлении микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль Hyundai. "В результате ДТП движение в направлении г. Екатеринбург временно остановлено, движение в направлении г. Пермь осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается. На фото с места автоаварии видно, что длинную фуру, на которой нарисованы молочные продукты, развернуло поперек дороги, она полностью перегородила проезжую часть. Кроме того, от транспортного средства оторвало кабину.
https://ria.ru/20241111/balashikha-1983199171.html
екатеринбург
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пермский район
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происшествия, авто, екатеринбург, пермь, пермский район, россия, mercedes
Происшествия, Авто, Екатеринбург, Пермь, Пермский район, Россия, Mercedes
Трассу из Перми на Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП

На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись два грузовика и микроавтобус

© Фото : Госавтоинспекция Пермского края/TelegramМесто ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса на трассе под Пермью. 12 ноября 2024
Место ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса на трассе под Пермью. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Госавтоинспекция Пермского края/Telegram
Место ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса на трассе под Пермью. 12 ноября 2024
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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе под Пермью, движение транспорта по дороге в сторону Екатеринбурга временно остановлено, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, на трассе Пермь-Екатеринбург в Пермском районе произошло массовое ДТП. Грузовик MAN, двигавшийся в сторону Екатеринбурга, занесло, он ударился о металлическое ограждение. После этого в него врезались следовавшие в попутном направлении микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль Hyundai.
"В результате ДТП движение в направлении г. Екатеринбург временно остановлено, движение в направлении г. Пермь осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.
На фото с места автоаварии видно, что длинную фуру, на которой нарисованы молочные продукты, развернуло поперек дороги, она полностью перегородила проезжую часть. Кроме того, от транспортного средства оторвало кабину.
Место столкновения трех легковых автомобилей и двух микроавтобусов в подмосковной Балашихе. 11 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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ПроисшествияАвтоЕкатеринбургПермьПермский районРоссияMercedes
 
 
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