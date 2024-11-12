https://ria.ru/20241112/dtp-1983386066.html

Трассу из Перми на Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП

Трассу из Перми на Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП - РИА Новости, 12.11.2024

Трассу из Перми на Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП

Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе под Пермью, движение транспорта по дороге в сторону Екатеринбурга временно остановлено, сообщает краевая... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:02

2024-11-12T19:02

2024-11-12T19:07

происшествия

авто

екатеринбург

пермь

пермский район

россия

mercedes

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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе под Пермью, движение транспорта по дороге в сторону Екатеринбурга временно остановлено, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, на трассе Пермь-Екатеринбург в Пермском районе произошло массовое ДТП. Грузовик MAN, двигавшийся в сторону Екатеринбурга, занесло, он ударился о металлическое ограждение. После этого в него врезались следовавшие в попутном направлении микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль Hyundai. "В результате ДТП движение в направлении г. Екатеринбург временно остановлено, движение в направлении г. Пермь осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается. На фото с места автоаварии видно, что длинную фуру, на которой нарисованы молочные продукты, развернуло поперек дороги, она полностью перегородила проезжую часть. Кроме того, от транспортного средства оторвало кабину.

https://ria.ru/20241111/balashikha-1983199171.html

екатеринбург

пермь

пермский район

россия

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происшествия, авто, екатеринбург, пермь, пермский район, россия, mercedes