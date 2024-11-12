https://ria.ru/20241112/dsnv-1983265136.html

Эксперт прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ

Эксперт прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 12.11.2024

Эксперт прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ

Эпоха больших договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между США и Россией, безвозвратно ушла в прошлое, заявил РИА... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:46

2024-11-12T12:46

2024-11-12T12:46

россия

сша

франция

владимир путин

сергей рябков

анатолий антонов

высшая школа экономики (вшэ)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768890574_0:19:3082:1753_1920x0_80_0_0_2a2cd2fdebe1078edbdd31a02b239fbf.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Эпоха больших договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между США и Россией, безвозвратно ушла в прошлое, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Я считаю, что эпоха больших договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между Россией и США, безвозвратно ушла в прошлое. Я думаю, что без изменения самой природы российско-американских отношений Россия не будет возобновлять с Соединенными Штатами диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружением", - сказал Суслов. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981441050.html

https://ria.ru/20240607/dsnv-1951557992.html

россия

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, франция, владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, высшая школа экономики (вшэ), нато, в мире