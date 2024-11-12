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Эксперт прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 12.11.2024
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12:46 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/dsnv-1983265136.html
Эксперт прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ
Эксперт прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 12.11.2024
Эксперт прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ
Эпоха больших договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между США и Россией, безвозвратно ушла в прошлое, заявил РИА... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:46
2024-11-12T12:46
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Эпоха больших договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между США и Россией, безвозвратно ушла в прошлое, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Я считаю, что эпоха больших договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между Россией и США, безвозвратно ушла в прошлое. Я думаю, что без изменения самой природы российско-американских отношений Россия не будет возобновлять с Соединенными Штатами диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружением", - сказал Суслов. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981441050.html
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россия, сша, франция, владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, высшая школа экономики (вшэ), нато, в мире
Россия, США, Франция, Владимир Путин, Сергей Рябков, Анатолий Антонов, Высшая школа экономики (ВШЭ), НАТО, В мире
Эксперт прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ

Эксперт Суслов: эпоха больших договоров по ограничению вооружений ушла в прошлое

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Эпоха больших договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между США и Россией, безвозвратно ушла в прошлое, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Я считаю, что эпоха больших договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между Россией и США, безвозвратно ушла в прошлое. Я думаю, что без изменения самой природы российско-американских отношений Россия не будет возобновлять с Соединенными Штатами диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружением", - сказал Суслов.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
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