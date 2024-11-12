Эксперт прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ
Эксперт Суслов: эпоха больших договоров по ограничению вооружений ушла в прошлое
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Эпоха больших договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между США и Россией, безвозвратно ушла в прошлое, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Я считаю, что эпоха больших договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между Россией и США, безвозвратно ушла в прошлое. Я думаю, что без изменения самой природы российско-американских отношений Россия не будет возобновлять с Соединенными Штатами диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружением", - сказал Суслов.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.