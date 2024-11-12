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Над Брянской областью сбили 11 украинских беспилотников
Над Брянской областью сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.11.2024
Над Брянской областью сбили 11 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Брянской областью и еще два над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T20:41
2024-11-12T20:41
2024-11-12T20:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Брянской областью и еще два над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого ноября с 17.30 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и два – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html
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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Над Брянской областью сбили 11 украинских беспилотников
Над Брянской и Белгородской областями сбили украинские дроны