https://ria.ru/20241112/dron-1983398923.html

Над Брянской областью сбили 11 украинских беспилотников

Над Брянской областью сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.11.2024

Над Брянской областью сбили 11 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Брянской областью и еще два над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T20:41

2024-11-12T20:41

2024-11-12T20:48

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Брянской областью и еще два над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого ноября с 17.30 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и два – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html

брянская область

россия

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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия