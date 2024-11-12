https://ria.ru/20241112/donetsk-1983394425.html
Московские энергетики провели воздушную линию электропередачи в Донецке
Московские энергетики провели воздушную линию электропередачи в Донецке - РИА Новости, 12.11.2024
Московские энергетики провели воздушную линию электропередачи в Донецке
Московские энергетики в рамках программы по восстановлению инженерных систем в Донецке провели воздушную линию электропередачи, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T20:04
2024-11-12T20:04
2024-11-12T20:04
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Московские энергетики в рамках программы по восстановлению инженерных систем в Донецке провели воздушную линию электропередачи, сообщил РИА Новости главный инженер столичной энергетической компании Евгений Гаев. "Силами специалистов была восстановлена воздушная линия 35 кВт, которая находилась плачевном состоянии. Также было отремонтировано 168 МКД (многоквартирных домов) и восстановлена 51 кабельная линия 6-10 кВ для улучшения электроснабжения города", - отметил Гаев. По его словам, всего в рамках программы по восстановлению было запланировано 223 мероприятия. Все они выполняются по стандартам города Москвы. "Сейчас мы стараемся сделать сети инженерной коммуникации по стандарту города Москвы. Мы прокладываем новые кабельные линии, делаем полностью восстановительный ремонт, чтобы оборудование находилось в работе и состояние оборудования было в соответствии с нормами ГОСТ", - сказал Гаев. Он добавил, что реконструкция энергетических инженерных коммуникаций увеличит их надежность, что в целом будет способствовать прохождению осенне-зимнего периода в столице ДНР.
https://ria.ru/20220919/shkola-1817811851.html
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Донецк, Москва, Донецкая Народная Республика