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Израильские ВВС атаковали дом в Ливане, пять человек погибли - РИА Новости, 12.11.2024
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17:49 12.11.2024 (обновлено: 19:00 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/dom-1983364756.html
Израильские ВВС атаковали дом в Ливане, пять человек погибли
Израильские ВВС атаковали дом в Ливане, пять человек погибли - РИА Новости, 12.11.2024
Израильские ВВС атаковали дом в Ливане, пять человек погибли
Израильские ВВС атаковали дом в населенном пункте Баальшамия в 20 километрах к востоку от Бейрута, пять человек погибли, сообщается в заявлении Центра... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:49
2024-11-12T19:00
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БЕЙРУТ, 12 ноя - РИА Новость. Израильские ВВС атаковали дом в населенном пункте Баальшамия в 20 километрах к востоку от Бейрута, пять человек погибли, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "По предварительным данным, в результате израильской атаки в Баальшамия погибли пять человек и двое получили ранения",- написано в заявлении. Во вторник днем израильская авиация нанесла 12 авиаударов по шести районам южного пригорода Бейрута. Два мощных удара пришлись по району Лейляки рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири. В результате как минимум два многоэтажных жилых здания были разрушены полностью.
https://ria.ru/20241111/livan-1983191355.html
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в мире, бейрут, ливан, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Рафик Харири, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС атаковали дом в Ливане, пять человек погибли

Израильские ВВС атаковали дом под Бейрутом, пять человек погибли

© AP Photo / Hassan AmmarРазрушенный в результате израильского удара дом в населенном пункте Баальшамия. 12 ноября 2024
Разрушенный в результате израильского удара дом в населенном пункте Баальшамия. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Разрушенный в результате израильского удара дом в населенном пункте Баальшамия. 12 ноября 2024
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БЕЙРУТ, 12 ноя - РИА Новость. Израильские ВВС атаковали дом в населенном пункте Баальшамия в 20 километрах к востоку от Бейрута, пять человек погибли, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"По предварительным данным, в результате израильской атаки в Баальшамия погибли пять человек и двое получили ранения",- написано в заявлении.
Во вторник днем израильская авиация нанесла 12 авиаударов по шести районам южного пригорода Бейрута. Два мощных удара пришлись по району Лейляки рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири. В результате как минимум два многоэтажных жилых здания были разрушены полностью.
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Израильская авиация нанесла удар по зданию с беженцами в Ливане
11 ноября, 21:08
 
В миреБейрутЛиванРафик ХаририОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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