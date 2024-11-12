https://ria.ru/20241112/dom-1983364756.html

Израильские ВВС атаковали дом в Ливане, пять человек погибли

Израильские ВВС атаковали дом в Ливане, пять человек погибли - РИА Новости, 12.11.2024

Израильские ВВС атаковали дом в Ливане, пять человек погибли

Израильские ВВС атаковали дом в населенном пункте Баальшамия в 20 километрах к востоку от Бейрута, пять человек погибли, сообщается в заявлении Центра... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:49

2024-11-12T17:49

2024-11-12T19:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 12 ноя - РИА Новость. Израильские ВВС атаковали дом в населенном пункте Баальшамия в 20 километрах к востоку от Бейрута, пять человек погибли, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "По предварительным данным, в результате израильской атаки в Баальшамия погибли пять человек и двое получили ранения",- написано в заявлении. Во вторник днем израильская авиация нанесла 12 авиаударов по шести районам южного пригорода Бейрута. Два мощных удара пришлись по району Лейляки рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири. В результате как минимум два многоэтажных жилых здания были разрушены полностью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бейрут, ливан, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024