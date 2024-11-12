https://ria.ru/20241112/dnr-1983333225.html

В ДНР перехватили американский беспилотник, нацеленный на склад

В ДНР перехватили американский беспилотник, нацеленный на склад - РИА Новости, 12.11.2024

В ДНР перехватили американский беспилотник, нацеленный на склад

Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" перехватила американский беспилотник самолетного типа, нацеленный на склад горюче-смазочных материалов в РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:29

2024-11-12T16:29

2024-11-12T20:32

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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" перехватила американский беспилотник самолетного типа, нацеленный на склад горюче-смазочных материалов в Кировском районе Донецка, сообщил во вторник штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвана террористическая операция ВСУ по подрыву гражданского склада горюче-смазочных материалов в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.По данным штаба, ВСУ запустили в сторону хранилища дрон без боевого заряда, предназначенный для отвлечения системы РЭБ от американского ударного беспилотника, который был оборудован кумулятивной боеголовкой и должен был подорвать склад горюче-смазочных материалов. Оба БПЛА были успешно перехвачены.Отмечается, что взрывотехники УФСБ России по ДНР отключили органы управления беспилотников и обезвредили боевой заряд американского БПЛА. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре не допущено.Позднее в пресс-службе УФСБ уточнили, что боевой заряд дрона, изготовленного в США, был обезврежен взрывотехниками с помощью мобильного робототехнического комплекса.

https://ria.ru/20241112/miny-1983208361.html

https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982424163.html

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Дарья Буймова

в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, россия