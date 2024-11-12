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В ДНР перехватили американский беспилотник, нацеленный на склад - РИА Новости, 12.11.2024
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16:29 12.11.2024 (обновлено: 20:32 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/dnr-1983333225.html
В ДНР перехватили американский беспилотник, нацеленный на склад
В ДНР перехватили американский беспилотник, нацеленный на склад - РИА Новости, 12.11.2024
В ДНР перехватили американский беспилотник, нацеленный на склад
Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" перехватила американский беспилотник самолетного типа, нацеленный на склад горюче-смазочных материалов в РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:29
2024-11-12T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" перехватила американский беспилотник самолетного типа, нацеленный на склад горюче-смазочных материалов в Кировском районе Донецка, сообщил во вторник штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвана террористическая операция ВСУ по подрыву гражданского склада горюче-смазочных материалов в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.По данным штаба, ВСУ запустили в сторону хранилища дрон без боевого заряда, предназначенный для отвлечения системы РЭБ от американского ударного беспилотника, который был оборудован кумулятивной боеголовкой и должен был подорвать склад горюче-смазочных материалов. Оба БПЛА были успешно перехвачены.Отмечается, что взрывотехники УФСБ России по ДНР отключили органы управления беспилотников и обезвредили боевой заряд американского БПЛА. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре не допущено.Позднее в пресс-службе УФСБ уточнили, что боевой заряд дрона, изготовленного в США, был обезврежен взрывотехниками с помощью мобильного робототехнического комплекса.
https://ria.ru/20241112/miny-1983208361.html
https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982424163.html
кировский район
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Россия
В ДНР перехватили американский беспилотник, нацеленный на склад

"Купол Донбасса" перехватил американский дрон, нацеленный на склад топлива в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" перехватила американский беспилотник самолетного типа, нацеленный на склад горюче-смазочных материалов в Кировском районе Донецка, сообщил во вторник штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
"Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвана террористическая операция ВСУ по подрыву гражданского склада горюче-смазочных материалов в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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По данным штаба, ВСУ запустили в сторону хранилища дрон без боевого заряда, предназначенный для отвлечения системы РЭБ от американского ударного беспилотника, который был оборудован кумулятивной боеголовкой и должен был подорвать склад горюче-смазочных материалов. Оба БПЛА были успешно перехвачены.
Отмечается, что взрывотехники УФСБ России по ДНР отключили органы управления беспилотников и обезвредили боевой заряд американского БПЛА. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
Позднее в пресс-службе УФСБ уточнили, что боевой заряд дрона, изготовленного в США, был обезврежен взрывотехниками с помощью мобильного робототехнического комплекса.
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