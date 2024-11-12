https://ria.ru/20241112/diplomatiya-1983258751.html

Россия, Иран и Турция призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке

Россия, Иран и Турция призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.11.2024

Россия, Иран и Турция призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке

Россия, Иран и Турция осудили нападение Израиля в Газе, Ливане и Западном берегу реки Иордан, призвали к прекращению огня, говорится в итоговом заявлении... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:22

2024-11-12T12:22

2024-11-12T12:22

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управление верховного комиссара оон по делам беженцев

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

россия

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АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Россия, Иран и Турция осудили нападение Израиля в Газе, Ливане и Западном берегу реки Иордан, призвали к прекращению огня, говорится в итоговом заявлении встречи по Сирии в "астанинском формате". В заявлении отмечается, что по итогам переговоров стороны выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность в связи с продолжающимися массовыми убийствами и преступными нападениями Израиля в Газе, а также израильской агрессией в Ливане и на Западном берегу реки Иордан. "Призвали международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН (СБ ООН), обеспечить немедленное и постоянное прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу", - добавили там. В заявлении отметили, что страны признали негативное влияние эскалации насилия на Ближнем Востоке на ситуацию в Сирии, подчеркнули настоятельную необходимость для Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), агентств ООН и всех гуманитарных организаций разработать меры экстренного реагирования для тех, кто был вынужден перебраться из Ливана на территорию Сирии после эскалации боевых действий в Ливане. "Осудили все военные удары Израиля в Сирии. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усугубляющими напряженность в регионе и призвали к прекращению этих атак", - говорится в заявлении. В столице Казахстана 11-12 ноября проходит 22-ой раунд астанинских переговоров по Сирии. В переговорах принимают участие делегации стран-гарантов астанинского процесса - России, Турции и Ирана - на уровне высоких представителей, курирующих вопросы сирийского урегулирования, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей - делегаты от ООН, Иордании, Ливана и Ирака. В повестку дня встречи, помимо вопросов урегулирования конфликта и ситуации в Сирии, включены такие темы, как освобождение заложников и поиск пропавших без вести, гуманитарная ситуация, мобилизация усилий международного сообщества по содействию постконфликтному восстановлению Сирии и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

https://ria.ru/20241001/turtsija-1975700522.html

https://ria.ru/20240321/udary-1934760142.html

https://ria.ru/20241009/mid-1977074844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, ливан, израиль, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия