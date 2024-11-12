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Россия, Иран и Турция призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.11.2024
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12:22 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/diplomatiya-1983258751.html
Россия, Иран и Турция призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке
Россия, Иран и Турция призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.11.2024
Россия, Иран и Турция призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке
Россия, Иран и Турция осудили нападение Израиля в Газе, Ливане и Западном берегу реки Иордан, призвали к прекращению огня, говорится в итоговом заявлении... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:22
2024-11-12T12:22
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управление верховного комиссара оон по делам беженцев
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Россия, Иран и Турция осудили нападение Израиля в Газе, Ливане и Западном берегу реки Иордан, призвали к прекращению огня, говорится в итоговом заявлении встречи по Сирии в "астанинском формате". В заявлении отмечается, что по итогам переговоров стороны выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность в связи с продолжающимися массовыми убийствами и преступными нападениями Израиля в Газе, а также израильской агрессией в Ливане и на Западном берегу реки Иордан. "Призвали международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН (СБ ООН), обеспечить немедленное и постоянное прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу", - добавили там. В заявлении отметили, что страны признали негативное влияние эскалации насилия на Ближнем Востоке на ситуацию в Сирии, подчеркнули настоятельную необходимость для Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), агентств ООН и всех гуманитарных организаций разработать меры экстренного реагирования для тех, кто был вынужден перебраться из Ливана на территорию Сирии после эскалации боевых действий в Ливане. "Осудили все военные удары Израиля в Сирии. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усугубляющими напряженность в регионе и призвали к прекращению этих атак", - говорится в заявлении. В столице Казахстана 11-12 ноября проходит 22-ой раунд астанинских переговоров по Сирии. В переговорах принимают участие делегации стран-гарантов астанинского процесса - России, Турции и Ирана - на уровне высоких представителей, курирующих вопросы сирийского урегулирования, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей - делегаты от ООН, Иордании, Ливана и Ирака. В повестку дня встречи, помимо вопросов урегулирования конфликта и ситуации в Сирии, включены такие темы, как освобождение заложников и поиск пропавших без вести, гуманитарная ситуация, мобилизация усилий международного сообщества по содействию постконфликтному восстановлению Сирии и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.
https://ria.ru/20241001/turtsija-1975700522.html
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в мире, сирия, ливан, израиль, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия
В мире, Сирия, Ливан, Израиль, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Россия
Россия, Иран и Турция призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке

Россия, Иран и Турция осудили нападение Израиля в Газе, Ливане и Западном берегу

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистерская встреча в "астанинском формате"
Министерская встреча в астанинском формате - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Министерская встреча в "астанинском формате". Архивное фото
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АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Россия, Иран и Турция осудили нападение Израиля в Газе, Ливане и Западном берегу реки Иордан, призвали к прекращению огня, говорится в итоговом заявлении встречи по Сирии в "астанинском формате".
В заявлении отмечается, что по итогам переговоров стороны выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность в связи с продолжающимися массовыми убийствами и преступными нападениями Израиля в Газе, а также израильской агрессией в Ливане и на Западном берегу реки Иордан.
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"Призвали международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН (СБ ООН), обеспечить немедленное и постоянное прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу", - добавили там.
В заявлении отметили, что страны признали негативное влияние эскалации насилия на Ближнем Востоке на ситуацию в Сирии, подчеркнули настоятельную необходимость для Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), агентств ООН и всех гуманитарных организаций разработать меры экстренного реагирования для тех, кто был вынужден перебраться из Ливана на территорию Сирии после эскалации боевых действий в Ливане.
"Осудили все военные удары Израиля в Сирии. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усугубляющими напряженность в регионе и призвали к прекращению этих атак", - говорится в заявлении.
В столице Казахстана 11-12 ноября проходит 22-ой раунд астанинских переговоров по Сирии.
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В переговорах принимают участие делегации стран-гарантов астанинского процесса - России, Турции и Ирана - на уровне высоких представителей, курирующих вопросы сирийского урегулирования, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей - делегаты от ООН, Иордании, Ливана и Ирака.
В повестку дня встречи, помимо вопросов урегулирования конфликта и ситуации в Сирии, включены такие темы, как освобождение заложников и поиск пропавших без вести, гуманитарная ситуация, мобилизация усилий международного сообщества по содействию постконфликтному восстановлению Сирии и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.
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