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Володин раскритиковал политику Запада в отношении детей - РИА Новости, 12.11.2024
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08:46 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/deti-1983219545.html
Володин раскритиковал политику Запада в отношении детей
Володин раскритиковал политику Запада в отношении детей - РИА Новости, 12.11.2024
Володин раскритиковал политику Запада в отношении детей
Политика Запада в отношении детей губительна, так, в 10 европейских странах отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола, а в восьми... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:46
2024-11-12T08:46
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Политика Запада в отношении детей губительна, так, в 10 европейских странах отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола, а в восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет", - написал Володин. Он отметил, что Госдума ограждает детей от потенциальных опасностей, устанавливая запрет на усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола. Володин уточнил, что с 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России. "Для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого вносим дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола", - напомнил Володин. По его словам, речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь несовершеннолетних, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности. "Необходимо делать всё, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности", - заключил Володин.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html
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россия, австрия, эстония, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Россия, Австрия, Эстония, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Володин раскритиковал политику Запада в отношении детей

Володин назвал политику Запада в отношении детей губительной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Политика Запада в отношении детей губительна, так, в 10 европейских странах отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола, а в восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет", - написал Володин.
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Он отметил, что Госдума ограждает детей от потенциальных опасностей, устанавливая запрет на усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола. Володин уточнил, что с 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России.
"Для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого вносим дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола", - напомнил Володин.
По его словам, речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь несовершеннолетних, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.
"Необходимо делать всё, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности", - заключил Володин.
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РоссияАвстрияЭстонияВячеслав ВолодинГосдума РФВ мире
 
 
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