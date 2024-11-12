https://ria.ru/20241112/deti-1983219545.html

Володин раскритиковал политику Запада в отношении детей

Володин раскритиковал политику Запада в отношении детей - РИА Новости, 12.11.2024

Володин раскритиковал политику Запада в отношении детей

Политика Запада в отношении детей губительна, так, в 10 европейских странах отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола, а в восьми... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:46

2024-11-12T08:46

2024-11-12T08:46

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Политика Запада в отношении детей губительна, так, в 10 европейских странах отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола, а в восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет", - написал Володин. Он отметил, что Госдума ограждает детей от потенциальных опасностей, устанавливая запрет на усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола. Володин уточнил, что с 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России. "Для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого вносим дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола", - напомнил Володин. По его словам, речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь несовершеннолетних, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности. "Необходимо делать всё, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности", - заключил Володин.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, австрия, эстония, вячеслав володин, госдума рф, в мире