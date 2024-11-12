Володин раскритиковал политику Запада в отношении детей
Володин назвал политику Запада в отношении детей губительной
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Политика Запада в отношении детей губительна, так, в 10 европейских странах отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола, а в восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет", - написал Володин.
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
24 сентября, 10:44
Он отметил, что Госдума ограждает детей от потенциальных опасностей, устанавливая запрет на усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола. Володин уточнил, что с 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России.
"Для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого вносим дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола", - напомнил Володин.
По его словам, речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь несовершеннолетних, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.
"Необходимо делать всё, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности", - заключил Володин.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Политика Запада ведет к вырождению их наций, заявил Володин
25 апреля, 08:42