Против литовца, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело
Против осквернившего мемориал в Курской области литовского активиста завели дело
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Против гражданина Литвы, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма, сообщает СК в Telegram-канале.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношение гражданина Литвы Валдиса Барткявичюса. В СМИ сообщалось, что Барткявичюс в Судже Курской области осквернил памятник Воинам Освободителям. Кроме того, ранее он высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы, в декабре прошлого года осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте этого года публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве.
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Позднее адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против литовского активиста, который осквернил воинский мемориал в Курской области, могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по поручению Председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Литовской Республики Вальдаса Барткявичюса. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. "а,б" ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма)", - говорится в сообщении.
Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ближайшее время Барткявичюсу заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в международный розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.
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