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Против литовца, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело - РИА Новости, 12.11.2024
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18:58 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/delo-1983385158.html
Против литовца, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело
Против литовца, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело - РИА Новости, 12.11.2024
Против литовца, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело
Против гражданина Литвы, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма, сообщает СК в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:58
2024-11-12T18:58
происшествия
россия
литва
курская область
александр бастрыкин
александр пушкин
дмитрий аграновский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Против гражданина Литвы, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма, сообщает СК в Telegram-канале. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношение гражданина Литвы Валдиса Барткявичюса. В СМИ сообщалось, что Барткявичюс в Судже Курской области осквернил памятник Воинам Освободителям. Кроме того, ранее он высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы, в декабре прошлого года осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте этого года публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве. Позднее адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против литовского активиста, который осквернил воинский мемориал в Курской области, могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме. "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по поручению Председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Литовской Республики Вальдаса Барткявичюса. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. "а,б" ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма)", - говорится в сообщении. Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ближайшее время Барткявичюсу заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в международный розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html
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происшествия, россия, литва, курская область, александр бастрыкин, александр пушкин, дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Происшествия, Россия, Литва, Курская область, Александр Бастрыкин, Александр Пушкин, Дмитрий Аграновский, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
Против литовца, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело

Против осквернившего мемориал в Курской области литовского активиста завели дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Против гражданина Литвы, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма, сообщает СК в Telegram-канале.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношение гражданина Литвы Валдиса Барткявичюса. В СМИ сообщалось, что Барткявичюс в Судже Курской области осквернил памятник Воинам Освободителям. Кроме того, ранее он высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы, в декабре прошлого года осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте этого года публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве.
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Позднее адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против литовского активиста, который осквернил воинский мемориал в Курской области, могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по поручению Председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Литовской Республики Вальдаса Барткявичюса. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. "а,б" ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма)", - говорится в сообщении.
Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ближайшее время Барткявичюсу заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в международный розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияРоссияЛитваКурская областьАлександр БастрыкинАлександр ПушкинДмитрий АграновскийСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити Холл
 
 
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