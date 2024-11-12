https://ria.ru/20241112/delo-1983385158.html

Против литовца, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело

Против литовца, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело - РИА Новости, 12.11.2024

Против литовца, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело

Против гражданина Литвы, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма, сообщает СК в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:58

2024-11-12T18:58

2024-11-12T18:58

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дмитрий аграновский

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Против гражданина Литвы, осквернившего мемориал в Курской области, завели дело по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма, сообщает СК в Telegram-канале. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношение гражданина Литвы Валдиса Барткявичюса. В СМИ сообщалось, что Барткявичюс в Судже Курской области осквернил памятник Воинам Освободителям. Кроме того, ранее он высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы, в декабре прошлого года осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте этого года публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве. Позднее адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против литовского активиста, который осквернил воинский мемориал в Курской области, могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме. "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по поручению Председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Литовской Республики Вальдаса Барткявичюса. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. "а,б" ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма)", - говорится в сообщении. Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ближайшее время Барткявичюсу заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в международный розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html

https://ria.ru/20241028/svo-1980467787.html

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происшествия, россия, литва, курская область, александр бастрыкин, александр пушкин, дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл