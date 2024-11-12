СК завел дело на родителей блогерши, глумившейся над терактом в "Крокусе"
СК РФ завел дело на родителей блогерши, глумившейся над терактом в "Крокусе"
© УМВД России по Владимирской областиЖительница Владимирской области извинилась за видео, в котором она заявила, что собирается "устроить теракт" в "Крокус Сити Холле"
Жительница Владимирской области извинилась за видео, в котором она заявила, что собирается "устроить теракт" в "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против родителей несовершеннолетней блогерши, глумившейся над терактом в "Крокус Сити Холле".
В подмосковном главке СК уточнили, что в Сети распространялась видеозапись, "запечатлевшая асоциальное поведение и факты употребления спиртного несовершеннолетней".
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"По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК России ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет об одной из девушек из резонансного видео о теракте в "Крокус Сити Холле".
Следователи подключились к выяснению обстоятельств, в полицию направили поручение о сборе характеристики на семью.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус Сити Холл" и "сейчас будут устраивать теракт". Управление МВД по Владимирской области позднее установило участниц записи: ими оказались жительницы Александровского района 17 и 18 лет. Девушки пояснили, что сняли ролик еще в октябре и выложили его в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии оно распространилось в интернет-каналах общего пользования.
Полиция также опубликовала видео, на котором девушки извинились за свои слова и выразили сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.