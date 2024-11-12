https://ria.ru/20241112/delo-1983305543.html

СК завел дело на родителей блогерши, глумившейся над терактом в "Крокусе"

СК завел дело на родителей блогерши, глумившейся над терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 12.11.2024

СК завел дело на родителей блогерши, глумившейся над терактом в "Крокусе"

Следователи возбудили уголовное дело против родителей несовершеннолетней блогерши, глумившейся над терактом в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:18

2024-11-12T15:18

2024-11-12T18:28

теракт в "крокус сити холле"

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

владимирская область

крокус сити холл

россия

московская область (подмосковье)

крокус

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против родителей несовершеннолетней блогерши, глумившейся над терактом в "Крокус Сити Холле".В подмосковном главке СК уточнили, что в Сети распространялась видеозапись, "запечатлевшая асоциальное поведение и факты употребления спиртного несовершеннолетней"."По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК России ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет об одной из девушек из резонансного видео о теракте в "Крокус Сити Холле".Следователи подключились к выяснению обстоятельств, в полицию направили поручение о сборе характеристики на семью.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус Сити Холл" и "сейчас будут устраивать теракт". Управление МВД по Владимирской области позднее установило участниц записи: ими оказались жительницы Александровского района 17 и 18 лет. Девушки пояснили, что сняли ролик еще в октябре и выложили его в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии оно распространилось в интернет-каналах общего пользования. Полиция также опубликовала видео, на котором девушки извинились за свои слова и выразили сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20241112/krokus-1983273592.html

https://ria.ru/20241112/krokus-1983274792.html

https://ria.ru/20241107/terrorizm-1982371924.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, владимирская область, крокус сити холл, россия, московская область (подмосковье), крокус