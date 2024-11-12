https://ria.ru/20241112/danone-1983382953.html
Health & Nutrition завершила локализацию после ухода Danone
Health & Nutrition завершила локализацию после ухода Danone - РИА Новости, 12.11.2024
Health & Nutrition завершила локализацию после ухода Danone
За прошедший год российская "дочка" Danone — Health & Nutrition почти полностью локализовала немолочное сырье и материалы, а также нарастила производство... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:55
2024-11-12T18:55
2024-11-12T18:59
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. За прошедший год российская "дочка" Danone — Health & Nutrition почти полностью локализовала немолочное сырье и материалы, а также нарастила производство молочных продуктов на 22,5%, сообщила на пресс-конференции в пятницу вице-президент по операционной деятельности Марина Дмитриева."За время самостоятельной работы мы реализовали свыше 20 проектов по импортозамещению упаковки, ингредиентов и услуг, включая дефицитные производственные материалы. К настоящему времени 93% немолочного сырья и материалов — российские", — рассказала она.За десять месяцев производство выросло на 22,5%, а загруженность предприятий компании приближается к 100%, уточняет Дмитриева.Выручка за тот же период увеличилась на 21,2%, добавляет, в свою очередь, вице-президент по продажам Мария Петрова.Как сообщает руководство, после ухода западных собственников компания сосредоточилась на расширении линейки продуктов и модернизации заводов. "Последние несколько лет мы жили без инвестиций. Теперь же идет работа над проектами по модернизации производственных мощностей. В первую очередь автоматизируют линии, на которых не хватает персонала", — отмечает Дмитриева.Кроме того, в Казани строят новый цех по производству сухого молока. Работы завершат к началу 2026-го, а проектная мощность составит 3,5 тысячи тонн сухого молока в год.Danone присутствовал в России с 1992 года. В середине октября 2022-го компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежащая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества. В марте 2024 года Путин своим указом отменил передачу этих активов во временное управление. По информации Financial Times, Danone готовит компанию к продаже.
https://ria.ru/20240313/danone-1932817437.html
https://ria.ru/20240517/danone-1946791712.html
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россия, danone
Health & Nutrition завершила локализацию после ухода Danone
Health & Nutrition модернизирует предприятия
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. За прошедший год российская "дочка" Danone — Health & Nutrition почти полностью локализовала немолочное сырье и материалы, а также нарастила производство молочных продуктов на 22,5%, сообщила на пресс-конференции в пятницу вице-президент по операционной деятельности Марина Дмитриева.
"За время самостоятельной работы мы реализовали свыше 20 проектов по импортозамещению упаковки, ингредиентов и услуг, включая дефицитные производственные материалы. К настоящему времени 93% немолочного сырья и материалов — российские", — рассказала она.
За десять месяцев производство выросло на 22,5%, а загруженность предприятий компании приближается к 100%, уточняет Дмитриева.
Выручка за тот же период увеличилась на 21,2%, добавляет, в свою очередь, вице-президент по продажам Мария Петрова.
Как сообщает руководство, после ухода западных собственников компания сосредоточилась на расширении линейки продуктов и модернизации заводов. "Последние несколько лет мы жили без инвестиций. Теперь же идет работа над проектами по модернизации производственных мощностей. В первую очередь автоматизируют линии, на которых не хватает персонала", — отмечает Дмитриева.
Кроме того, в Казани строят новый цех по производству сухого молока. Работы завершат к началу 2026-го, а проектная мощность составит 3,5 тысячи тонн сухого молока в год.
Danone присутствовал в России с 1992 года. В середине октября 2022-го компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежащая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества. В марте 2024 года Путин своим указом отменил передачу этих активов во временное управление. По информации Financial Times, Danone готовит компанию к продаже.