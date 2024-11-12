https://ria.ru/20241112/covid-19-1983245781.html

В России снизилась заболеваемость COVID-19

В России снизилась заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2024

В России снизилась заболеваемость COVID-19

Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась в РФ на 16%, гриппом и ОРВИ - на 5,6%, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:14

2024-11-12T11:14

2024-11-12T11:14

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здоровье - общество

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москва

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась в РФ на 16%, гриппом и ОРВИ - на 5,6%, сообщили в Роспотребнадзоре. "По итогам 45 недели в России зарегистрировано около 21 тысяч COVID-19, что на 16% ниже, чем на прошлой неделе. На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*. Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено 33 случая", - сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре отметили, что за прошедшую неделю в России снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 627 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны. При этом, 17,5% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую область. "В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Положительные находки вирусов гриппа единичны", - добавили в ведомстве. В регионах продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 67,4 миллиона человек. Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, рост заболеваемости коронавирусом наблюдался в 16 субъектах РФ, в 8 из них более, чем в среднем по стране. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1977 человек с коронавирусом, что на 22% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 14 субъекте России, в том числе в 9 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 24 091 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 45 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20241103/orvi-1981640595.html

https://ria.ru/20241109/enterovirus-1982834201.html

https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956824922.html

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общество, здоровье - общество, россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)