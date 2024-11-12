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Павильон с российскими товарами АПК открылся в китайском Чэнду - РИА Новости, 12.11.2024
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11:12 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/chendu-1983245427.html
Павильон с российскими товарами АПК открылся в китайском Чэнду
Павильон с российскими товарами АПК открылся в китайском Чэнду - РИА Новости, 12.11.2024
Павильон с российскими товарами АПК открылся в китайском Чэнду
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 12 ноября открыл площадку постоянно действующего российского национального демонстрационно-дегустационного павильона РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:12
2024-11-12T11:12
экономика
сычуань
китай
чэнду
вероника никишина
сергей левин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 12 ноября открыл площадку постоянно действующего российского национального демонстрационно-дегустационного павильона с продукцией агропромышленного комплекса в столице провинции Сычуань, городе Чэнду, сообщает центр."Новая точка продвижения позволит российским производителям найти новых деловых партнеров в одной из крупнейших провинций КНР, повысить свою узнаваемость среди конечных потребителей и обеспечить устойчивые продажи своей продукции в Китае", - говорится в сообщении.Одновременно с павильоном, в котором китайские компании могут продегустировать российские продукты и обсудить возможности их поставок и продажи в Китае, на смежной площадке открыт и флагманский магазин розничной торговли под национальным брендом "Сделано в России". Общая площадь двух площадок составляет 600 квадратных метров.Так, местные дистрибьюторы, представители торговых сетей, а также жители Чэнду смогут оценить российские кондитерские изделия, молочную, мясную и рыбную продукцию, а также различные напитки и многое другое."Открываемые сегодня площадка продвижения российского национального павильона и флагманский магазин "Сделано в России" будут служить точками нашего постоянного присутствия в провинции Сычуань и, надеемся, точками постоянного притяжения местных жителей и бизнеса", - отметила в своем приветственном слове в рамках торжественной церемонии открытия павильона генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В церемонии открытия новой точки продвижения агропродукции также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин, представители правительства провинции Сычуань, а также российского и китайского бизнеса.В рамках церемонии также состоялось подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии между Российским экспортным центром, оператором павильона АПК в Китае и партнером павильона в провинции Сычуань. Соглашение направлено на совместное продвижение и обеспечение продаж российской продукции АПК на территории провинции Сычуань. Подписи в документе поставили вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов, генеральный директор оператора павильона - компании Heilongjiang Russian Sea Treasure Trading Co., Ltd Илья Романов и генеральный директор партнера - компании Chengdu Hezhong Shunan Trading Co., Ltd Ли Юань.Напомним, на сегодняшний день в Китае открыт российский национальный павильон продукции АПК в Шанхае, а также его отдельная точка продвижения в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян.В сентябре в РЭЦ объявили о планах по открытию совместно с китайскими партнерами новых площадок павильона в различных провинциях КНР. Уже 14 ноября состоится официальный запуск такой точки в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун.Отметим, российские национальные павильоны АПК - одна из государственных мер поддержки, которые помогают бизнесу увеличить продажи за рубежом. Программу с 2017 года реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Подробнее о ней можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Помимо бесплатного размещения на полках павильонов за рубежом, российские компании-участницы программы получают помощь в поиске покупателей своей продукции, поддержку в ее продвижении и продажах через различные каналы, такие как местные крупные супермаркеты и сетевые магазины, маркетплейсы, дистрибьюторы, сегмент HoReCa и так далее.Открытие площадки российского национального павильона АПК состоялось в рамках проведения Российским экспортным центром фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который открылся 11 ноября и продлится в течение недели в Чэнду. Официальный партнер фестиваля-ярмарки - Московский экспортный центр.
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экономика, сычуань, китай, чэнду, вероника никишина, сергей левин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Сычуань, Китай, Чэнду, Вероника Никишина, Сергей Левин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Павильон с российскими товарами АПК открылся в китайском Чэнду

© Новости российского экспорта | РЭЦ/TelegramПавильон с российскими товарами АПК открылся в китайском Чэнду
Павильон с российскими товарами АПК открылся в китайском Чэнду - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Новости российского экспорта | РЭЦ/Telegram
Павильон с российскими товарами АПК открылся в китайском Чэнду
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 12 ноября открыл площадку постоянно действующего российского национального демонстрационно-дегустационного павильона с продукцией агропромышленного комплекса в столице провинции Сычуань, городе Чэнду, сообщает центр.
"Новая точка продвижения позволит российским производителям найти новых деловых партнеров в одной из крупнейших провинций КНР, повысить свою узнаваемость среди конечных потребителей и обеспечить устойчивые продажи своей продукции в Китае", - говорится в сообщении.
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Одновременно с павильоном, в котором китайские компании могут продегустировать российские продукты и обсудить возможности их поставок и продажи в Китае, на смежной площадке открыт и флагманский магазин розничной торговли под национальным брендом "Сделано в России". Общая площадь двух площадок составляет 600 квадратных метров.
Так, местные дистрибьюторы, представители торговых сетей, а также жители Чэнду смогут оценить российские кондитерские изделия, молочную, мясную и рыбную продукцию, а также различные напитки и многое другое.
"Открываемые сегодня площадка продвижения российского национального павильона и флагманский магазин "Сделано в России" будут служить точками нашего постоянного присутствия в провинции Сычуань и, надеемся, точками постоянного притяжения местных жителей и бизнеса", - отметила в своем приветственном слове в рамках торжественной церемонии открытия павильона генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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В церемонии открытия новой точки продвижения агропродукции также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин, представители правительства провинции Сычуань, а также российского и китайского бизнеса.
В рамках церемонии также состоялось подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии между Российским экспортным центром, оператором павильона АПК в Китае и партнером павильона в провинции Сычуань. Соглашение направлено на совместное продвижение и обеспечение продаж российской продукции АПК на территории провинции Сычуань. Подписи в документе поставили вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов, генеральный директор оператора павильона - компании Heilongjiang Russian Sea Treasure Trading Co., Ltd Илья Романов и генеральный директор партнера - компании Chengdu Hezhong Shunan Trading Co., Ltd Ли Юань.
Напомним, на сегодняшний день в Китае открыт российский национальный павильон продукции АПК в Шанхае, а также его отдельная точка продвижения в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян.
В сентябре в РЭЦ объявили о планах по открытию совместно с китайскими партнерами новых площадок павильона в различных провинциях КНР. Уже 14 ноября состоится официальный запуск такой точки в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун.
Отметим, российские национальные павильоны АПК - одна из государственных мер поддержки, которые помогают бизнесу увеличить продажи за рубежом. Программу с 2017 года реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Подробнее о ней можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Помимо бесплатного размещения на полках павильонов за рубежом, российские компании-участницы программы получают помощь в поиске покупателей своей продукции, поддержку в ее продвижении и продажах через различные каналы, такие как местные крупные супермаркеты и сетевые магазины, маркетплейсы, дистрибьюторы, сегмент HoReCa и так далее.
Открытие площадки российского национального павильона АПК состоялось в рамках проведения Российским экспортным центром фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который открылся 11 ноября и продлится в течение недели в Чэнду. Официальный партнер фестиваля-ярмарки - Московский экспортный центр.
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ЭкономикаСычуаньКитайЧэндуВероника НикишинаСергей ЛевинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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