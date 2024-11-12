https://ria.ru/20241112/chekhiya-1983204919.html
Чехи высказались о жизни при социализме
Чехи высказались о жизни при социализме - РИА Новости, 12.11.2024
Чехи высказались о жизни при социализме
Каждый шестой гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем сейчас, противоположного мнения придерживаются 43% чехов, об этом... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T01:36
2024-11-12T01:36
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ПРАГА, 12 ноя — РИА Новости. Каждый шестой гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем сейчас, противоположного мнения придерживаются 43% чехов, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического исследования Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики."Примерно каждый шестой (16%) гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем теперь, причем за пять последних лет число людей с такими воззрениями возросло на четыре процента. При этом количество сторонников нынешней системы власти за тот же период уменьшилось на шесть процентов и составляет 43%", — отмечается в комментарии агентства ЦИОМ к результатам исследования, приуроченного к 35-й годовщине "бархатной революции".По данным агентства, число тех граждан, которые считают примерно одинаковыми условия жизни в стране до событий осени 1989 года и сейчас, составляет 37%, что на пять процентов больше, чем в исследовании 2019-го. Что касается оценки политической системы в республике при власти коммунистов, то каждый пятый (20%) респондент счел ее положительной, а 51% опрошенных оценили ее негативно, экономическую ситуацию в стране до 1989 года 27% назвали хорошей, а 37% раскритиковали ее. Улучшение положения граждан в республике после падения социализма респонденты видят прежде всего в больших возможностях для получения образования, в том числе в зарубежных вузах, в свободе слова, отмене границ в Европе, в развитии частного предпринимательства. С другой стороны, опрошенные отметили ухудшение социальной защищенности и национальной безопасности, рост преступности. Отвечая на вопрос организаторов исследования, кто, по их мнению, выиграл и кто проиграл от смены режима в 1989 году, 70% респондентов заявили, что в наибольшем выигрыше оказались предприниматели, бывшие диссиденты, интеллектуалы, а также политические и экономические эксперты. Главными проигравшими большинство опрошенных назвали рядовых работников предприятий. Данное исследование было проведено агентством ЦИОМ в период с 10 июня по 31 августа, в нем приняли участие 1000 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.
https://ria.ru/20240607/putin-1951493731.html
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чехия, европа, в мире
Чехи высказались о жизни при социализме
Опрос: каждый шестой чех считает, что при социализме жилось лучше, чем сейчас
ПРАГА, 12 ноя — РИА Новости. Каждый шестой гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем сейчас, противоположного мнения придерживаются 43% чехов, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического исследования Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.
«
"Примерно каждый шестой (16%) гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем теперь, причем за пять последних лет число людей с такими воззрениями возросло на четыре процента. При этом количество сторонников нынешней системы власти за тот же период уменьшилось на шесть процентов и составляет 43%", — отмечается в комментарии агентства ЦИОМ к результатам исследования, приуроченного к 35-й годовщине "бархатной революции".
По данным агентства, число тех граждан, которые считают примерно одинаковыми условия жизни в стране до событий осени 1989 года и сейчас, составляет 37%, что на пять процентов больше, чем в исследовании 2019-го.
Что касается оценки политической системы в республике при власти коммунистов, то каждый пятый (20%) респондент счел ее положительной, а 51% опрошенных оценили ее негативно, экономическую ситуацию в стране до 1989 года 27% назвали хорошей, а 37% раскритиковали ее.
Улучшение положения граждан в республике после падения социализма респонденты видят прежде всего в больших возможностях для получения образования, в том числе в зарубежных вузах, в свободе слова, отмене границ в Европе
, в развитии частного предпринимательства. С другой стороны, опрошенные отметили ухудшение социальной защищенности и национальной безопасности, рост преступности.
Отвечая на вопрос организаторов исследования, кто, по их мнению, выиграл и кто проиграл от смены режима в 1989 году, 70% респондентов заявили, что в наибольшем выигрыше оказались предприниматели, бывшие диссиденты, интеллектуалы, а также политические и экономические эксперты. Главными проигравшими большинство опрошенных назвали рядовых работников предприятий.
Данное исследование было проведено агентством ЦИОМ в период с 10 июня по 31 августа, в нем приняли участие 1000 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.